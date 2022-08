In het buitenland krijgt de spaarder al wel rente

De Europese Centrale Bank heeft in juli voor het eerst in elf jaar de rente verhoogd. De rente op hypotheken, bedrijfsleningen en overheidsschuld is al maanden aan het stijgen. Tegelijk is de spaarrente nog amper in beweging gekomen. Een manier waarop spaarders toch rendement kunnen krijgen, is door hun geld te verhuizen naar een buitenlandse bank, zeker als ze bereid zijn het wat langer weg te zetten.

De spaarrente in Nederland is al een aantal jaar ongeveer nul. Spaarders met meer dan een ton moeten zelfs betalen om hun geld bij een bank te laten staan. Grote Nederlandse banken hebben de laatste weken wel stappen gezet om deze heffingen af te schaffen. Ook zijn de rentes op termijndeposito’s – waarmee je een bepaald bedrag ‘vastzet’ bij een bank tegen een vooraf afgesproken periode en rente – bij de grote banken de laatste maanden gestegen. Maar positieve rente op een gewone spaarrekening is nog niet in beeld.

We zien nu dat allerlei partijen de rentes opdrijven. Het gaat bijvoorbeeld om minder bekende banken die zwaarder steunen op spaargeld

Dat is anders in het buitenland, zegt Eelco Habets van het Europese spaarplatform Raisin. „We zien nu dat allerlei partijen de rentes opdrijven. Het gaat bijvoorbeeld om minder bekende banken die zwaarder steunen op spaargeld. Op ons Duitse platform zitten al honderden partijen [banken], en die concurrentie sijpelt nu door naar Nederland.” Vooral in de laatste weken voordat de ECB de rente verhoogde, nam de interesse van spaarders toe.

Via het platform kunnen spaarders geld onderbrengen bij een groot aantal Europese banken zonder dat ze elke keer een uitgebreid aanvraagproces moeten doorlopen. Aanmaken van een account bij Raisin duurt een paar dagen. Nieuwe klanten moeten zich identificeren en een kopie van een document met hun adres aanleveren. Daarna kunnen ze met een paar kliks bij elke aangesloten bank een rekeningnummer krijgen en hun spaargeld naar die bank overmaken. Daarvoor is dan geen papierwerk meer nodig, bijvoorbeeld om hun identiteit te checken. De hoogste rente op een rekening waarbij spaargeld vrij opneembaar is, is nu 0,65 procent, bij de bank van de Franse autoproducent Renault.

Dat de interesse in sparen over de grens toeneemt, ziet ook Roland Bieleveldt, oprichter van verschillende financiële vergelijkingssites, zoals sparen.com of vanspaarbankveranderen.nl. „Normaal gesproken is het erg rustig in de zomerperiode, maar wij zagen de laatste weken steeds meer animo van Nederlandse spaarders voor buitenlandse partijen. We krijgen ook echt veel vragen over de risico’s en wat de verschillen zijn met sparen bij een Nederlandse bank.”

Drie opties

Spaarders die over de grens kijken, kunnen volgens Bielefeldt grofweg bij drie soorten banken terecht. De eerste optie zijn banken uit het buitenland die een Nederlandse dochter hebben en onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Dat betekent dat als de bank failliet gaat, het Nederlandse garantiestelsel spaarders hun geld teruggeeft, tot maximaal 100.000 euro. Een voorbeeld hiervan is de Turkse Anadolubank, die nu 0,06 procent rente biedt.

Een tweede optie is volgens Bieleveldt je geld onder te brengen bij een bank uit een buurland. Zo biedt Lloyds Nederlandse spaarders ook 0,06 procent rente, onder het Duitse garantiestelsel. De Britse bank heeft een paar jaar geleden een Duitse banklicentie aangevraagd om na de Brexit in de Europese Unie actief te kunnen blijven.

Een derde optie is te kiezen voor een bank verder weg, zoals de Estse Big Bank, die 0,65 procent rente betaalt. Hoewel de rente bij zo’n exotische bank vaak veel hoger is, zijn spaarders huiverig voor die categorie. Wat oudere spaarders zijn het omvallen van de IJslandse bank Icesave (2008) nog niet vergeten.

Bieleveldt: „Voor de grote banken om ons heen, zoals Argenta in België of het Franse Renault, is veel animo, maar de stap naar banken in Oost-Europa of zelfs in Zuid-Europa vinden veel mensen te groot.”

Het zou leuk zijn als de spaarmarkt een beetje wordt opgeschud Roland Bieleveldt sparen.com

Spaarders die over de grens kijken, onderscheiden zich van gewone Nederlandse spaarders doordat ze veel vaker bereid zijn hun geld een tijd vast te zetten in termijndeposito’s. Volgens De Nederlandsche Bank staat van de 421 miljard euro spaargeld bij banken in Nederland slechts zo’n 14 procent op een termijndeposito. Onder de internationale spaarders van Raisin is dit circa de helft.

En juist de rente op de termijndeposito’s zit in de lift, zegt Habets. De rente op deposito’s met een looptijd van twee jaar heeft bijvoorbeeld een flinke sprong gemaakt. Begin dit jaar stond zo’n spaarproduct nog onder de 1 procent rente, inmiddels zijn er banken die het dubbele bieden, zoals de Italiaanse Banca Progetto.

Lees ook: Verslaafd aan sparen: ‘Je ziet het bedrag in zo’n potje groeien’

Een brug te ver

Is het gezien die snelle stijging en het vooruitzicht dat de ECB nog vaker de rente zal verhogen, niet beter te wachten en nu te kiezen voor een rekening waar spaargeld vrij opneembaar is?

Habets denkt van niet. Hij wijst erop dat spaarders tijdens de periode dat ze afwachten ook rente-inkomsten mislopen. Hij suggereert een aanpak die nu begint met korte looptijden, en die daarna langzaam te laten oplopen. Spreiden over verschillende looptijden is een alternatief.

Hoewel sparen over de grens de laatste jaren toegankelijker is geworden en door hogere rentes interessanter, blijft het voor veel Nederlandse spaarders een brug te ver, ziet Bieleveldt. „Een heel groot deel van de Nederlandse spaarders zit nog in een winterslaap. Als een wat meer bekende buitenlandse bank, uit bijvoorbeeld België of Frankrijk, echt met een leuke aanbieding komt, verwacht ik dat in één keer een veel grotere groep mensen de overstap ziet zitten. Het zou leuk zijn als de spaarmarkt een beetje wordt opgeschud. Het is heel apart dat je met de huidige inflatie nog steeds geen of nauwelijks rente op je spaarrekening ontvangt.”