In de nieuwe versie van game Saints Row gaan de criminelen voor zichzelf beginnen

Even knepen fans hem na het kijken van de trailers: zou de reboot van de ’3rd Street Saints’ bloedserieus zijn? Nee, gelukkig. Saints Row – de tweede game die die titel zonder aanvulling draagt – blijkt al in de eerste minuten zichzelf te zijn gebleven. Terwijl de grappen over kanonnenvlees binnenrollen, stort Boss zich vol verve op een militair supervliegtuig dat gestolen is door een supercrimineel en dwingt deze tot stoppen in een oekaze van geweld, felle kleuren en melige grappen. Heerlijk.

De overkoepelende grap in deze game: de Saints als ambitieuze startup. Boss en haar hippe huisgenoten – de studiebol Eli, de autominnende Neenah en de eeuwig shirtloze Kev – werken voor de verschillende gewelddadige facties die de fictieve stad Santa Ileso in hun greep hebben. Allevier zijn ze echter niet tevreden over hun broodheren. Ze besluiten om samen een nieuwe criminele onderneming op te richten. De personage-ontwerper is ook weer van de partij, en verruilt de keuze ‘man/vrouw’ voor een groot aantal opties qua stemmen, lichaamsbouw, en omvang van bepaalde lichaamsdelen.

Hoewel je al snel de hele stad Santa Ileso onveilig kan maken, blijft het verhaal zelf klein. Tussen de ambitieuze overvallen en het komisch-buitensporig geweld in, is Boss vooral bezig met haar vriendschappen. De game heeft vaak wat weg van een sitcom. Zo moet je Eli helpen met zijn LARP-hobby – compleet met nep-Oudengels, nerf-pistool en kartonnen kastelen.

Saints Row begon ooit als kopie van de nog altijd populaire misdaadreeks Grand Theft Auto, maar met deel 2 ging het satirisch-realisme de prullenbak in. De doos met over-the-top grappen werd opengetrokken en het familiegevoel kwam centraal te staan. En waar GTA werkte met vooraf bepaalde personages, kreeg de speler met Saints Row een uitgebreide personage-ontwerper voor de neus, met sliders voor gewicht en veel verschillende mogelijke stemmen voor Boss.

Vervolgens kwam er telkens een schepje bovenop, tot Saints Row IV in 2013 zo ver ging dat de serie eigenlijk niet nóg hoger kon inzetten: Boss was nu president van de Verenigde Staten en bond de strijd aan met kwaadaardige aliens. Logisch, dus, dat de reboot een stapje terug doet – maar de melige grappen zijn gebleven. Of ze ook werken, zal afhangen van de speler.

Veel is er sinds deel 4 niet veranderd. Santa Ileso is de gebruikelijke zandbak vol activiteiten: speuren naar goud in prullenbakken, grote trucks stelen met een helikopter, enzovoorts. Je valt vloeiend van het ene uitje in het andere. Soms valt het tegen: foto’s maken van belangrijke voorwerpen is zowel saai als frustrerend, omdat er zo vaak hordes vijanden over je heen vallen - een oude, goedkope truc. Ook tref je af en toe vervelende bugs.

Gelukkig wordt veel verbonden aan de groei van je keizerrijk. Je kan verschillende ondernemingen laten bouwen in de stad, die elk een sector beheren én een eigen functie met bijbehorend spel hebben. Zo voelt het alsof je ook écht iets tot stand brengt met het stelen van die hotdogfoodtruck of het pletten van auto’s met een levensgevaarlijk hoverboard.

Kortom, Saints Row is een prima Saints Row-game na bijna tien jaar wachten. Niets meer, niets minder. Deze fijne comfortfood-game kent alleen geen vernieuwing – hoogstens een eigentijdse jus.