VN: hulpgeld blijft ver achter bij groeiende nood in de wereld

De vraag naar noodhulp in de wereld groeit snel, de inzameling van geld om die nood te lenigen daarentegen blijft steeds verder achter. Die grotere behoefte heeft er volgens onderzoekers ook mee te maken dat langdurige conflicten en klimaatverandering elkaar steeds vaker versterken, met dikwijls kwalijke gevolgen voor de plaatselijke bevolking.

„Ik kan me niet herinneren in veertig jaar werk in de hulpverlening dat de wereld zozeer door problemen werd overweldigd en er zo’n dringende noodzaak tot actie was om die op te lossen”, verzuchtte Martin Griffiths, chef van UNOCHA, de VN-noodhulporganisatie, vorige week vrijdag op de jaarlijkse Internationale Dag van de Humanitaire Hulp.

De gezamenlijke VN-hulporganisaties schatten dat ze dit jaar zo’n 48 miljard dollar nodig hebben om ruim 300 miljoen mensen verspreid over de wereld humanitaire bijstand te verlenen. Na ruim zeven maanden hebben internationale donoren, vooral westerse staten, echter nog niet eens een derde deel van het benodigde geld bijeengebracht.

In juni schatten het Wereldvoedselprogramma van de VN en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) al dat 750.000 mensen in ‘hunger hotspots’ als Ethiopië, Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Afghanistan van de honger dreigen te sterven. En dan blijven landen als Congo, Haïti, Myanmar, de Sahel-regio en Syrië nog buiten beschouwing.

Slachtoffers van de nieuwste crisis, de oorlog in Oekraïne, ontvangen naar verhouding veel hulp. Voor andere crisisgebieden blijft evenwel minder over, omdat de hulpbudgetten per saldo nauwelijks groeien. En daar komt nog eens bij dat, mede door de oorlog in Oekraïne, de voedselprijzen flink zijn gestegen, waardoor er minder met het beschikbare geld kan worden gedaan dan vorig jaar.

Opvangkampen

Door geldgebrek komen sommige voorzieningen nu al in de knel. The New York Times meldt dat als gevolg hiervan middelbaar onderwijs voor meisjes in Zuid-Soedan komende herfst komt te vervallen en hetzelfde geldt voor de voorziening met schoon water aan opvangkampen voor Syrische vluchtelingen in Irak.

Deskundigen wijzen erop dat de crises in de wereld veelal steeds langer duren. Development Initiatives, een onderzoekscentrum in het Britse Bristol, becijferde in een recent rapport onder leiding van Angus Urquhart dat er inmiddels 36 landen zijn die worden geteisterd door zulke slepende crisissituaties. Bijna driekwart van de hulpbehoevende mensen in de wereld wonen in zulke landen.

Steeds duidelijker wordt ook dat die conflicten niet de enige problemen van die landen vormen. De problemen worden vaak nog versterkt door de relatief grote kwetsbaarheid van deze landen voor klimaatverandering en rampen die daarmee gepaard gaan, zoals langdurige droogte resulterend in mislukte oogsten of juist overstromingen.

Veel landen hebben bovendien nog te kampen met de naweeën van de Covid-pandemie, waardoor de hulpverlening vaak op een lager pitje belandde. Het gaat hierbij om landen als Afghanistan, Jemen en Zuid-Soedan.

„Conflicten van hoge intensiteit creëren operationele risico’s voor ontwikkelingsprojecten die tot doel hebben de kwetsbaarheid voor het klimaat terug te brengen”, constateren de onderzoekers. Daardoor blijft de lokale bevolking, voor zover die niet is gevlucht, sterker afhankelijk van humanitaire hulp uit het buitenland.

Periode van droogte

„In een land als Afghanistan maar ook in Ethiopië en Somalië zijn mensen daardoor minder goed in staat om te reageren op een periode van grote droogte of een natuurramp als een aardbeving, zeker als ze al verschillende keren ontheemd zijn geraakt”, zegt Fran Girling van Development Initiatives, een van de auteurs van het rapport, via een videoverbinding.

Volgens Girling moeten ook donoren rekening houden met het feit dat de meeste van die crises steeds langer plegen te duren. Het gaat daarbij om crises van vijf achtereenvolgende jaren of meer.

Het is beter om niet alleen een pleister te plakken, maar hulp beter te plannen Fran Girling Development Initiatives

Girling: „Het is dan beter niet alleen een pleister te plakken, maar fondsen voor 24 maanden of meer ter beschikking te stellen zodat hulpverleners programma's beter kunnen plannen. Dan zijn de resultaten beter.”

Als geslaagd voorbeeld hiervan noemt zij onder meer een door de Britse en Zweedse regering gesteund programma om kleine hoeveelheden cash in Somalië te verstrekken voor voedsel. Veel donoren committeren zich echter liever niet voor zo'n lange tijd. Het is bovendien de vraag in hoeverre hulpbudgetten van westerse landen een eventuele recessie zullen doorstaan.

De hulpbehoefte blijft overigens geenszins tot Afrika beperkt. Ook in Azië tekent zich de laatste jaren een duidelijke verslechtering van omstandigheden af. Niet alleen in Afghanistan is het aantal mensen dat met voedseltekorten heeft te kampen gegroeid, ook in Sri Lanka, nog niet lang geleden beschouwd als een midden-inkomensland, is de nood hoog.

En dat geldt eveneens voor de Filippijnen, dat door de pandemie de overgemaakte gelden van gastarbeiders uit het Midden-Oosten sterk zag teruglopen. In totaal waren er volgens de VN vorig jaar 425 miljoen Aziaten die zich niet goed meer konden voeden.