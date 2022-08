Er is één verdachte overgebleven

Zodra ik me als peuter bewust werd van mezelf, het moment dat ik in de spiegel keek en zag dat het kindje met het kaakgezwel daar synchroon haar knuistje in haar mond drukte, vanaf dat moment is lelijkheid mij vertrouwd.

Ik kijk naar de wereld en kan genieten van het lelijke. Volkomen ontspannen sta ik over de lijktafel gebogen in het mortuarium van de recherche. Zonder enige moeite kan ik in de buikwonde turen van de fitte eenentachtigjarige man. Ik vergaap me aan de hartspieren die aan rafels zijn geschoten, het lijken wel geknapte kabels. Er is geschoten met een spijker die volstaat om een kroonluchter mee aan het plafond te hangen.

Paul is veranderd in een lichaam van grijs beton, zijn donkere wenkbrauwen onderstrepen de ernst van de situatie, de grijsblauwe vingers zijn dan weer komisch gekromd, als bij een trol in een kinderfilm. Ik kijk naar deze man en denk aan de verhalen en de snippers die ik de afgelopen tijd rond hem verzameld heb. De krasbiljetten, de hond van Alessandra die blindelings gehoorzaamt, het schilderij met de kabouters dat als een dreigement in de woonkamer hing. Zijn vrouw Ria die vertelde hoe het slachtoffer haar uitlachte omdat ze haar bankapp niet durfde te updaten. Zijn dochter Anne met haar gokverslaving die geld verwachtte maar niet kreeg. Zijn kleindochter Billie die meer weet dan ze prijsgeeft en rare berichten van haar opa ontving en plots niets meer. Zijn minnares Alessandra die misschien eerder de minnares van zijn vrouw was.

In de kamer hiernaast ligt exact dezelfde man, maar kunststof en polymeren vervangen er spieren en botten. Met uiterste precisie is het lichaam van Paul Vandevelde nagemaakt voor een reconstructie. Zijn crash test dummy weegt evenveel, heeft dezelfde spiermassa, de wielrennersledematen, de vetlaag bij de buik, de uitzonderlijk lange armen. Bij een reeks zorgvuldige reconstructies is de schietrichting op alle mogelijke manieren uitgetest, in combinatie met de spatrichting van het bloed en de aantasting van het weefsel. Er is lang discussie geweest.

Ik heb Pauls geest proberen te reconstrueren. Voor een trotse man is machteloosheid het ergste. Paul weigerde om iets uit handen te geven, er was sprake van toenemende paranoia, onrust, hij had dat hij de trappers verloor. En wat als het toch gebeurde? Wat als zijn dubbelleven niet meer te controleren viel? Wat als de dijk ging breken en zijn normale leven ook in duigen dreigde te vallen? Machteloosheid betekent de ondergang voor een trotse man.

Eindelijk, na alle mogelijkheden uitgeput te hebben, zelfs die van de hond die de trekker van het spijkerpistool met twee poten zou hebben overgehaald, is er één mogelijkheid overgebleven. De experts zijn het erover eens: het slachtoffer is ook de dader. Hij heeft het pistool op zichzelf gericht, hij was fit en wanhopig genoeg om op armlengte afstand recht in zijn eigen hart te schieten. Het was zelfdoding.

De reeks berichten van een onbekend nummer in zijn telefoon begint met: „Hé opa, dit is mijn nieuwe nummer, ik heb mijn telefoon in de wasmachine laten zitten.”

Volgende week: De bijeenkomst.