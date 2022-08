Diana, meer dan een slachtoffer

Waar was u toen prinses Diana overleed? Een rondgang onder leeftijdgenoten leerde mij dat ruwweg de helft zich haar dood in de Pont de l’Alma-tunnel te Parijs net zo levendig herinnert als anderen 9/11 of de moord op Pim Fortuyn.

The People’s Princess was al tijdens haar leven een sprookjesfiguur. Het ‘gewone meisje’ – oké, van hoge adel – dat zich ontworstelde aan het kille protocol van een harteloos koningshuis. En juist toen ze weer opbloeide in nieuwe liefde en goede werken – hiv, landmijnen – wreed uit het leven werd gerukt. Of was haar dood een complot van de Britse elite? Of hebben wij haar zelf vermoord door onze honger naar verse roddel van de paparazzi die haar opjoegen?

Volgende week woensdag is de crash die Diana, haar minnaar Dodi Fayed en chauffeur Henri Paul het leven kostte precies een kwart eeuw geleden. Dan komt ook de nieuwe documentaire The Princess van Ed Perkins in de bioscoop. Het is een scherp gemonteerde collage van archiefbeelden die een overbekend verhaal fascinerend hervertelt.

We pikken Diana Spencer op als de tuttig geklede kinderoppas van 19 jaar, blozend als de pers voor het eerst in hinderlaag ligt: wanneer gaat ze met prins Charles trouwen? Dan is er al die quasi-bleue blik, haar hoofd een beetje scheef. Het huwelijk van 1981, een welkom feelgood-moment terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt verscheurd door rassenrellen en opkomend thatcherisme. Een commentaarstem bij het huwelijk: „Dit is een sprookje, maar die eindigen hier normaliter, met ‘ze leefden nog lang en gelukkig’.”

Voorkennis

Dat sprookje was snel voorbij; The Princess speelt afwisselend spottend, onheilspellend en veelbetekenend met onze voorkennis. Zie de glimlach van Diana na de huwelijksvoltrekking heel even plaatsmaken voor irritatie richting de onbewogen Charles. Toen al, denk je. Of de ironie als iemand bij het huwelijk opmerkt dat majoor Andrew Parker Bowles, echtgenoot van Diana’s liefdesrivaal Camilla, als huzaar de gouden koets begeleidt, zodat het paar „het gevoel heeft onder vrienden te zijn”.

The Princess heeft veel gemeen met Roger Michells eerder dit jaar postuum uitgebrachte documentaire Elizabeth, A Portrait in Part(s), over het 70-jarige bewind van schoonmoeder Elizabeth II. In die eveneens commentaarloze collage rijgt Michell rituelen sardonisch aaneen – staatsbezoek, meisje met bloemen, volksfeest – terwijl Robbie Williams Let Me Entertain You zingt.

Sinds medio 20ste eeuw is het de taak van de monarchie om verbindend entertainment te bieden, het volk wil de mens achter het decorum zien. Dat het niet eenvoudig is om afstandelijk én nabij te zijn, een tegelijk gewoon én buitengewoon personage te spelen, heeft vier seizoenen van de briljante Netflix-serie The Crown ons grondig ingeprent. Seizoen vijf start in november. Het vereist acteren en daarin zijn de Wind-sors niet goed. Des te onbegrijpelijker dat ze natuurtalent Diana Spencer als bedreiging zagen, niet als een welkome versterking van een zwakke cast, zoals Máxima voor de Oranjes.

Passief-agressief

In The Princess beleven we het verhaal opnieuw. Prins Charles’ passief-agressieve grapjes als Diana-manie in 1983 de kop opsteekt in Australië: misschien had hij beter twee vrouwen kunnen trouwen, één voor elke kant van de straat. Want hem zien ze niet staan. De groeiende kilte en verwijdering die in 1992 culmineert in Andrew Mortons smeuïge bestseller Diana, Her True Story. Waarop een publicitaire oorlog van verschroeide aarde tussen Charles en Diana volgt.

Een complexer verhaal dan het populaire script van de naïeve, verliefde ingénue die cynisch wordt gekoppeld aan een dertien jaar oudere, kleinzielige prins die een ander bemint. Is eenmaal aan de fokplicht voldaan dan volgt vereenzaming, wederzijds overspel, boulemie, zelfverminking. In dat script is Diana louter slachtoffer, een elf verzot op mode, muziek en dans die wegkwijnt in een gouden kooi.

Die prinses in de torenkamer inspireerde talloze docudrama’s, vluggertjes en musicals, alsmede twee onbevredigende speelfilms. In Oliver Hirschbiegels drakerige Diana (2013) speelt Naomi Watts de prinses na de scheiding. Een romance met de aardse hartchirurg Hasnat Khan verlost haar uit haar eenzaamheid, maar hij maakt het uit als de tabloids de jacht openen, waarna Diana’s poging om hem jaloers te maken met playboy Dodi Fayed eindigt in tranen.

In Pablo Lorraíns Spencer (2021) kruipt Kristen Stewart in de huid van een labiele, hallucinerende Diana die wil vluchten uit Sandringham House, waar met onwrikbaar decorum de koninklijke kerstmaaltijd wordt geserveerd. Diana houdt geen gang binnen. Na een nachtelijk bezoek aan de ruïne van Park House waar ze opgroeide en een treffen met het spook van Anne Boleyn kiest Diana voor het leven, neemt haar zoontjes mee en doet zich tegoed aan hamburgers. Die houdt ze wél binnen.

Soapverhaal

Alle arthouse-pretenties ten spijt, onderschrijft Spencer het simplistische soapverhaal van slachtofferschap en zelfbevrijding. Diana is geen player met een eigen staf, zoals in Netflix-serie The Crown, waar de catastrofe zich in het ijzersterke vierde seizoen uit meerdere oogpunten ontrolt: van het onvolwassen, koppige duo Charles en Diana, van de handenwringende realist Camilla Parker Bowles, van de achter de feiten aan hollende koningin Elizabeth en prins Philip. Om de complexiteiten van dit rampzalige huwelijk recht te doen, is een serie het minste.

Toch komt documentaire The Princess best een eind, al figureert Diana ook daar vooral als slachtoffer. Filmmaker Ed Perkins geeft haar meer reliëf en ambivalentie door ook anonieme critici aan het woord te laten. Paparazzi die Diana terloops ‘de mafkees’ noemen, een criticus die haar als een manipulator ervaart wier onverzadigbare honger naar adoratie de monarchie enorm heeft geschaad. „In zekere zin is zij een monster.”

En nooit zag ik de impact van Diana’s dood beter verbeeld dan in de home video van een groep vrienden die in The Princess vrolijk zit te kaarten terwijl de tv beelden van het ongeluk in Parijs uitzendt. Blijkt Diana overleden, dan valt men geschokt stil. Dit is de finale, niet de zoveelste episode van de soap. Waarna we het rouwend publiek in Londen zien fulmineren tegen paparazzi – om daarna tabloids uit de rekken te grissen.

Dat is manipulatieve montage, maar The Princess krijgt zo een interessante wrangkomische ondertoon. Sinds Diana en Charles de deuren van Buckingham Palace veel te wijd openzetten zijn de Windsors verworden tot pulpvermaak. En na het seksschandaal rond prins Andrew en de ophef rond prinses Meghan Markle, die iets te gretig in Diana’s voetspoor treedt als slachtoffer van een koud, racistisch paleis, zijn we ook alweer een ‘annus horribilis’ verder. Stof voor een zesde seizoen van The Crown, dat wel. The show must go on.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven