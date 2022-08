CDA’er Wopke Hoekstra wil geen sorry zeggen

CDA’er Wopke Hoekstra was niet van plan om sorry te zeggen. En terugkomen op wat hij had gezegd in een interview in het AD, de aanleiding voor een extra debat in de vakantie van de Tweede Kamer, was hij ook al niet van plan. Toen hij in die krant zei dat de stikstofuitstoot niet per se voor 2030 met 50 procent verminderd hoefde te worden, wat tegen de afspraak in Rutte IV ingaat, deed hij dat „nadrukkelijk als CDA-partijleider”. En dus niet als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken.

Het kabinet-Rutte IV wankelt, nu hij het coalitieakkoord onderuithaalt, en de hele oppositie wilde dinsdag van hem weten: stond Wopke Hoekstra dan nog wel achter de afspraken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met ook zíjn handtekening eronder? Hoekstra zei: „Het regeerakkoord staat. Feitelijk, op dit moment. Maar ik sta ook achter het interview. Waarvan ik me realiseer dat het met elkaar schuurt.”

In de vergadering van de ministerraad op vrijdag had D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag tegen Hoekstra gezegd dat haar vertrouwen in hem „weg” was – wat voor PVV’er Geert Wilders aanleiding was geweest om een debat aan te vragen. Maar Kaag was op dinsdagochtend „onwel” geworden, meldde ze op Twitter, en zelfs even in het ziekenhuis opgenomen geweest. Daardoor kon ze niet in de Tweede Kamer uitleggen wat ze precies had bedoeld. Rutte wilde in haar plaats niet ingaan op wat er mogelijk in de ministerraad was gezegd. Hij zei wel: „Ik ga ervan uit dat iedereen in het kabinet nog voldoende vertrouwen heeft in elkaar om door te gaan.”

Wopke Hoekstra had van CDA’ers maandenlang te horen gekregen dat hij onzichtbaar was als het over stikstof en de wanhoop van de boeren ging, en over de enorme onrust die was ontstaan door de plannen van Rutte IV. In het debat zei hij dat hij het „noodzakelijk” had gevonden om zich uit te spreken als CDA-leider „als er zoiets ernstigs aan de hand is in het land”.

Rutte keek Hoekstra nauwelijks aan. Ook in de pauzes leek hij hem te willen ontwijken; ze kwamen na zo’n schorsing niet samen uit de gang waar de ministers overleggen met hun ambtenaren. Tegen CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, die Hoekstra voluit steunde, was Rutte al net zo afwerend. Hij keek strak en bozig voor zich uit toen Heerma aan het woord was, of hij keek op zijn telefoon – niet naar Heerma.

Geen sorry aan Van der Wal

Rutte zei zelf in de Tweede Kamer dat het hele kabinet minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) steunt, die door de stikstofplannen bij haar huis werd bedreigd. Bij Van der Wal was het interview in het AD hard aangekomen. Maar, vroeg Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, of de CDA-leider sorry tegen haar had gezegd? Hoekstra gaf er geen antwoord op. Betrokkenen zeggen dat hij niet met excuses was gekomen.

Steeds maar weer zei Rutte dat het héle kabinet, dus ook de minister van Buitenlandse Zaken, de stikstofplannen steunt. Maar dat „het interview er nog ligt” en dat hij dat niet kon „wegredeneren”.

Het conflict wordt niet opgelost, was Ruttes boodschap, zo lang bemiddelaar Johan Remkes nog aan het praten is met een lange rij belangenorganisaties. Begin september komt Remkes met aanbevelingen, pas daarna zal duidelijk worden hoe het afloopt en of de ruzie van nu zal eindigen in, zoals in de coalitie wordt gevreesd, winnaars en verliezers.

Rust op het platteland

Bij de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie was al aan het begin van de week duidelijk dat het kabinet niet zou vallen in dit debat. Het doel van Rutte IV is nu om de crisis een tijdje voor zich uit te schuiven. Sommige partijen in de coalitie hebben het idee dat het CDA vooruitloopt op een mogelijke uitkomst van Remkes’ gesprekken. Als Remkes misschien nu al speelt met de gedachte van uitstel, om wat rust te brengen op het platteland, is dat over een paar weken het uitstel van Wopke Hoekstra.

Maar zou dat acceptabel zijn voor D66? Die partij lijkt van de vier coalitiepartijen het felst vast te houden aan de afgesproken doelen. De VVD vindt vooral dat je afspraken moet nakomen – als de afspraken in het coalitieakkoord worden aangepast, ligt het anders. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers probeerde de ruzie te sussen door te zeggen, voor een camera in de Tweede Kamer, dat de partijen zich niet moesten „fixeren” op een jaartal. Maar hij pleitte niet zoals het CDA voor uitstel, en in het debat begon ook hij over „afspraken” waar je je aan moest houden.

Of het conflict over de stikstofdoelen echt bevroren blijft totdat Remkes klaar is, is lang niet zeker. De VVD zit met lokale afdelingen die woedend zijn over de problemen in de asielopvang en van de Tweede Kamerfractie eisen dat er iets wordt bedacht om de komst van nog meer asielzoekers tegen te houden. En alle coalitiepartijen weten dat hun kiezers zich zorgen maken, of soms al grote zorgen hebben, door de hoge energieprijzen en de enorme inflatie. Bronnen in de coalitie zeggen: het komt allemaal nú samen, en misschien zit er een uitruil in van wensen.

Sombere stemming

Coalitiepartijen verwachten dat het kabinet uiterlijk vrijdag met een plan komt over asiel, ze onderhandelen de komende dagen ook verder over de begroting van volgend jaar en ideeën om mensen te helpen die niet meer kunnen rondkomen.

De stemming in de coalitiepartijen is somber, het is lang niet zeker dat ze eruit komen – dan dreigt een kabinetscrisis. En als het niet over een paar weken al zover is, bij de presentatie van Remkes’ conclusies, dan vermoedelijk wel na een – voor hen – slechte uitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Op basis daarvan wordt de Eerste Kamer gekozen. Als Rutte IV daar een nog kleinere minderheid overhoudt dan nu, komt er van plannen zo goed als zeker niets meer terecht. „Dan kunnen we er”, zegt iemand uit Rutte IV, „net zo goed mee ophouden.”

