Bijna de helft van uitgenodigde tieners haalde HPV-prik

Bijna de helft van de 800.000 tieners die dit jaar werden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), heeft de prik gehaald. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Het aantal inentingen ligt dit jaar hoger doordat er veel meer jongeren zijn uitgenodigd dan vorig jaar. Toen kregen volgens een woordvoerder ongeveer 100.000 meisjes een uitnodiging, van wie aan het eind van het jaar ongeveer 60 procent de prik had gehaald. Dit jaar konden jongens voor het eerst een HPV-inenting krijgen en houdt het RIVM een inhaalcampagne voor jongeren die de prik gemist hebben.

Volgens Jeanne-Marie Hament, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, hebben sommige jongens en hun ouders meer tijd nodig om een keuze te maken omdat zij voor het eerst uitgenodigd worden. Volgens het RIVM heeft minimaal zo’n 43 procent van de jongens uit dat geboortejaar een prik gehaald en ruim 49 procent van de meisjes. Het instituut kan de opkomst per geboortejaar niet precies bepalen omdat een deel van de ouders en jongeren geen toestemming geeft om de persoonsgegevens met het instituut te delen.

Kanker

HPV kan kanker veroorzaken in de mond- en keelholte, bij de schaamlippen, vagina, baarmoederhals, anus en de penis. Naar schatting van het RIVM krijgen jaarlijks 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door het virus. In Duitsland, België en Noorwegen worden jongens al langer gevaccineerd tegen HPV.

Nederland begon in 2009 met de vaccinatiecampagne voor meisjes. De opkomst was toen slechts 47 procent. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat veel ouders twijfelden over de effectiviteit en zorgen hadden over mogelijke bijwerkingen van de prik. Het RIVM verwacht mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar ook mannen en vrouwen tussen de 18 en 26 jaar te kunnen uitnodigen voor een inhaalcampagne.