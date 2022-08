Belgische tv waarschuwt voor ‘Nederlandse toestanden’

België is hard op weg net zo’n voornaam ‘narcoland’ te worden als de grote Noorderbuur. Het Belgische televisienieuws, het VRT-journaal, opende maandagavond met de waarschuwing dat in het bijzonder de stad Antwerpen dezelfde criminele terreur wacht als in Nederland de laatste jaren gewoon is geworden. Oorzaak is de cocaïnehandel. Deze zomer zijn in de Belgische havenstad al zo’n dertig schietpartijen en aanslagen geweest. Dat is meer dan de totale hoeveelheid incidenten in 2021. Afgelopen vrijdag legde een bewakingscamera vast hoe twee jongeren in de Lange Beeldekenstraat in Antwerpen op panden knallen. Een week eerder doken beelden op van twee mannen die in dezelfde stad werden gekidnapt en mishandeld.

Terzake, het ‘duidingsmagazine in Vlaanderen’, ging maandag in zijn geheel over het groeiende drugsmonster. Yve Driessen, directeur federale gerechtelijke politie in Antwerpen, ziet in zijn werk steeds vaker „Nederlandse toestanden, met afrekeningen tussen rivaliserende bendes bij klaarlichte dag”. De politiebaas denkt dat de Belgische gangsters inmiddels zelfs bezig zijn de Hollanders te verslaan. „We zien meer en meer een verschuiving van Nederlandse kopstukken naar Antwerpse kopstukken. Kerels die hier in deze buurt zijn opgegroeid, zijn opgeklommen tot de financiers en de beslissers in criminele organisaties. Zij sturen aan, en we hebben zelfs weet van bepaalde kopstukken die zo hoog in de boom zitten dat ze ook de Nederlandse kopstukken beginnen aan te sturen”.

In de studio waarschuwde ook Bart De Wever, al bijna tien jaar burgemeester van Antwerpen, met de vuist op tafel voor Hollandse misdaadpraktijken. België moet oppassen morgen „in Nederlandse toestanden wakker te worden”. Dat is immers een land „waar gericht en lethaal geweld wordt gebruikt tegen mensen in de bovenwereld. Journalisten, politie en advocaten worden neer gekogeld”.

Internationale aanpak is nodig. De Wever zei „boezemvriend” te zijn geworden van Ahmed Aboutaleb, zijn Rotterdamse collega, in hun poging mensen „te sensibiliseren” voor de drugsoorlog. Maar de Belgen moeten niet denken dat het snel beter wordt, voorspelt De Wever. „We gaan nog veel ergere dingen zien, zoals in Nederland: vergismoorden, moorden op familieleden en moorden in de bovenwereld”.

‘Nederland, we komen eraan'

Ook in eigen land ging het over Nederland gidsland. Voor asielzoekers. Met maar liefst vierhonderd buitenslapers werd in aanmeldcentrum Ter Apel een nieuw record gevestigd. Ook hier klinkt de noodklok. Lokale politici van de VVD zijn volgens Nieuwsuur zelfs „pislink”. Raadsleden pleiten in een brief aan collega’s in de Tweede kamer voor een beperking van de instroom en/ of een tijdelijke asielstop.

Wie maandagavond naar de speelfilm All along the way (HUMAN) keek, zag dat het nog maar de vraag is of vluchtelingen zich veel gelegen laten liggen aan de bedenkingen van Nederlandse politici. Met doorzettingsvermogen en een mobiele telefoon bereikt elke vluchteling uiteindelijk de luifels van Ter Apel. Ook als het vijf jaar duurt. Dat is althans het beeld dat geschetst wordt in de twaalfde lange speelfilm van Mijke de Jong. De regisseur vertelt een verhaal dat gebaseerd is op de belevenissen van een Afghaanse tweeling die zij leerde kennen in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

De Afghaanse zussen Malihe en Nahid Rezaie spelen in de film hun eigen vlucht. Met betaalde hulp van mensensmokkelaars weten ze Istanbul en Griekenland te bereiken. Op hun mobieltjes vergapen ze zich aan foto’s van het nieuwe vaderland: Holland.

Het asielzoekerscentrum in Nederland nadert. „We zullen ons doel nooit opgeven. De vraag is niet of we wel of niet gaan. De vraag is hoe en wanneer”. De tweeling spreekt al een beetje de taal van hun nieuwe land. „Nederland, we komen er aan of jullie willen of niet”, zeggen de zussen aan het eind, bijna accentloos in koor. Ander vluchtelingen staan er applaudisserend naar hun te kijken.