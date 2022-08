Beleggen in staatsleningen was lang onaantrekkelijk. Komt daar nu verandering in?

In zijn columns op beleggingsplatform IEX.nl onderstreept marktcommentator Arend Jan Kamp steevast dat je gespreid moet beleggen, om zo het risico op verlies te beperken. Oftewel: in veilige staatsobligaties (staatsleningen met een vaste looptijd) en daarnaast in zoveel mogelijk aandelen, uit alle hoeken en gaten van de wereldeconomie dus.

Maar als Kamp eerlijk is, heeft hij zelf die spelregel overtreden. „Ik heb al mijn obligaties verkocht, drie of vier jaar geleden, en dus valsgespeeld. Met die negatieve rente op obligaties voelde het zo zinloos.”

Kamp is niet de enige. „Wij hebben die beweging – weg van staatsobligaties – bij veel particulieren gezien die bij ons beleggen”, zegt Mary Pieterse-Bloem, hoofd beleggen bij Rabobank en bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics, dat onderdeel is van Erasmus Universiteit Rotterdam. De rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar daalt al decennia, dook eind 2014 onder de 1 procent en kwam daar pas deze zomer weer bovenuit.

Inmiddels loopt de rente weer op. Is het daarom nu tijd om staatsobligaties weer te omarmen als een veilige beleggingshaven, voor als de aandelenmarkten hard dalen? Of kun je je pijlen beter op bedrijfsobligaties richten, w.aarvan sommige een veel hoger rendement bieden?

1 Levert beleggen in staatsobligaties echt wat op?

De beurswijsheid voor de lange termijn, voor mensen die voor hun pensioen beleggen, luidde altijd: je moet in aandelen beleggen voor de groei van je vermogen en in obligaties voor het behoud daarvan. Maar gaat die vlieger nog wel op? Ja, wie zijn geld nu in een Nederlandse staatsobligatie steekt met een looptijd van tien jaar – zo’n beetje de veiligste belegging denkbaar – krijgt elk jaar een zogeheten couponrente uitgekeerd van circa 1 procent.

De couponrente op de tienjarige obligatie die de Nederlandse staat onlangs, op 8 augustus, in de markt zette, is bijvoorbeeld 1,3 procent. Vorig jaar was die rente nog negatief of nul. Beleggers maakten dus per definitie verlies met zo’n obligatie. „Vanwege de hogere rente is het nu wel gunstiger om obligaties te kopen”, zegt Arend Jan Velsink, directeur beleggen bij Brand New Day, aanbieder van zeer breed gespreide indexfondsen.

Maar mensen die zo geld uitlenen aan de Nederlandse overheid, verliezen nog steeds geld. Als er ook maar een klein beetje inflatie is, zegt Pieterse-Bloem, wordt je inleg al minder waard. Laat staan met de huidige inflatie, die de afgelopen maand ruim 10 procent bedroeg.

Bij een Nederlandse staatsobligatie krijg je je inleg heus keurig terug als de looptijd verstreken is. Maar tegen die tijd kun je er door de inflatie veel minder mee kopen. Van vermogensbehoud is dan geen sprake. Daarvoor zou de rente, gezien de inflatie, veel harder moeten stijgen – al levert in obligaties beleggen uiteraard nog altijd meer op dan het ‘gewoon’ op de bank te laten staan.

2 Moet je obligaties als buffer in je portefeuille hebben?

Generaties beleggers zijn opgevoed met de gedachte dat je aandelen én obligaties in je beleggingsportefeuille moet hebben. Die twee zouden op de beurs immers doorgaans in tegengestelde richting bewegen. Volgens deze zogeheten theorie van de negatieve correlatie, die professionele beleggers zoals pensioenfondsen al decennia volgen, beschermen veilige obligaties je daardoor als de aandelenkoersen dalen. Op dat moment stijgt de koers van obligaties juist, en dat beperkt je verlies. Vandaar dat pensioenfondsen meestal beleggen volgens de 60-40-formule: zij steken 60 procent van het kapitaal dat ze beheren in aandelen en 40 procent in obligaties.

Maar in beleggerskringen waarschuwen sommige mensen dat die negatieve correlatie geen ijzeren wet is, waarop je blind kunt vertrouwen. Zij wijzen naar periodes in de geschiedenis waarin de waarde van aandelen daalde en die van obligaties óók – zij het meestal wel minder hard. Dat was afgelopen eeuw grosso modo het geval vanaf eind jaren zestig tot eind jaren tachtig. Ook aan het begin van de coronacrisis, in het voorjaar van 2020, gebeurde dit. Daarbij speelde de invloed mee van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, die de rente verlaagde en met de Europese Centrale Bank nóg meer obligaties ging opkopen dan de jaren ervoor.

Joost Tieland, commercieel directeur bij Brand New Day, zegt echter dat hij „nog steeds heilig in de functie van obligaties binnen een portefeuille gelooft. Als er écht heel veel onzekerheid in de wereld is, zie je beleggers toch altijd hun geld van aandelen naar obligaties verschuiven”.

Dat gebeurde aanvankelijk ook toen de coronapandemie uitbrak. Tieland: „Er is geen alternatief als je het risico op groot verlies wilt beperken.”

Wat de laatste jaren wél veranderd is, is de samenstelling van obligatiefondsen. Daarin zitten vaak steeds meer bedrijfsobligaties – schuldbewijzen uitgegeven door ondernemingen.

3 Zijn bedrijfsobligaties een goed alternatief voor staatsobligaties?

Niet alleen veel particuliere beleggers zijn uit staatsobligaties gestapt, ook professionele partijen, waaronder Rabobank. Pieterse-Bloem: „In de portefeuilles die we voor klanten beheren, beleggen we nu een groot deel van het kapitaal in bedrijfsobligaties – als alternatief voor staatsobligaties.” Bij Brand New Day bestaat het wereldwijde obligatiefonds voor 60 procent uit staats- en 40 procent uit bedrijfsobligaties. Dat brengt meer risico met zich mee dan een fonds met alleen staatsobligaties en de hoogste kredietwaardigheid, zoals obligaties van de Nederlandse of Duitse overheid.

Kredietwaarderingen voor obligaties lopen van AAA (de meest kredietwaardige landen of bedrijven) tot DDD (bijvoorbeeld failliete bedrijven). De precieze classificatie verschilt enigszins per ratingbureau, waarvan de grootste Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch zijn. Maar over het algemeen is BBB- de ondergrens van wat veilig genoeg wordt geacht, de zogeheten investment grade.

Alles daaronder (vanaf BB+) heeft het stempel high yield, ofwel hoog rendement. Koop je zo’n obligatie, dan weet je dat je veel risico neemt.

Rendement en risico gaan bij beleggen hand in hand. Hoe hoger de rente op een obligatie, des te groter het risico. De rentevergoeding geeft degene die de obligatielening uitschrijft als compensatie van het risico.

Bij fondsaanbieders verschilt de kredietwaardigheid van de opgenomen obligaties. Het wereldwijde obligatiefonds van Brand New Day houdt minimaal investment grade, met als gemiddelde rating AA-. Meesman Indexbeleggen heeft „alleen obligaties met een kredietwaardering van AAA, AA of A (een beetje)”, mailt directeur Hendrik Meesman. Dat beperkt bij Meesman automatisch het aantal bedrijven in het fonds; weinig krijgen een A-stempel.

Sommigen, onder wie marktcommentator Arend Jan Kamp, vinden dat bedrijfsobligaties principieel niet thuishoren in het obligatiedeel van een portefeuille. „Bedrijfsobligaties zijn snel te riskant, terwijl obligaties juist het risico dienen te beperken. Dáár zou een fondsbeheerder een obligatie op moeten selecteren, niet op het rendement.”

Dat vindt Meesman wat kort door de bocht: „Sommige bedrijfsobligaties zijn veiliger dan die van bepaalde overheden. Dat geldt bijvoorbeeld als je obligaties van farmaceut Johnson & Johnson [AAA-rating] afzet tegen staatsobligaties van Japan, China of Polen [landen met een A-rating].”

4 Zijn risicovollere, hoogrentende bedrijfsobligaties zoals die van Boxx een goed idee?

Ook kleinere bedrijven die niet vallen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), kunnen obligaties uitgeven. Zo adverteert het bedrijf Boxx, dat opslagruimte verhuurt op zestien locaties in Nederland, soms in NRC als het een nieuwe obligatie heeft uitgeschreven. Pas nog deed het dat voor een obligatie met een looptijd van vijf jaar en een couponrente van 8,75 procent, waarvoor intekening vanaf augustus plaatsvindt.

Gezien die hoge rente vindt Joost Schmets van beleggersvereniging VEB deze bedrijfsobligatie veel te riskant voor particuliere pensioenbeleggers. Ook waarschuwt hij dat Boxx in zijn ‘informatiememorandum’ over deze obligatie „uiteindelijk bitter weinig financiële informatie geeft. Bijvoorbeeld over hoeveel schulden het heeft.”

Ook laakt Schmets het ‘stille pandrecht’ op de opslaglocatie bij Schiedam. Dat dient volgens Boxx als onderpand voor beleggers, voor als er iets misgaat. Het geld dat het bedrijf ophaalt met de obligatie, wil Boxx gebruiken om deze locatie verder te ontwikkelen.

„Stil pandrecht klinkt mooi, maar je hebt geen idee wat die locatie waard is”, aldus Schmets. „En schade kun je niet verhalen op de Boxx Groep, de partij hierachter – dat is juridisch dichtgetimmerd.”

Omdat Boxx verder niet valt onder toezicht van de AFM, hoeft het zich niet aan de regels te houden die AFM heeft opgesteld ter bescherming van particuliere beleggers. En over een kredietwaardering die helpt het risico van een obligatie in te schatten, beschikt Boxx niet. Daar is het te klein voor.

5 Hoe kun je verantwoord in bedrijfsobligaties beleggen?

Als je beroepshalve bezig bent met beleggen, vraagt iedereen je om tips. Zo klopte zijn schoonmoeder in mei bij Joost Tieland aan met de vraag of het een goed idee was geld in Fastned te stoppen. Deze producent van laadpalen voor elektrische auto’s had toen net nieuwe bedrijfsobligaties uitgegeven, met een looptijd van 4,5 jaar en een couponrente van 5 procent.

Al vond Tieland die laatste twee cijfers „best aantrekkelijk” klinken, hij zou het particuliere beleggers niet snel aanraden, zegt hij. „Obligaties zitten veel ingewikkelder in elkaar dan mensen denken – dat begint al bij het feit dat de beurskoers ervan daalt als de marktrente stijgt.”

Dat is zijn collega Velsink met hem eens. „Als je een gokje wilt wagen op de beurs, steek dan liever geld in een fonds met high yield-obligaties van duizend verschillende bedrijven. Als er daar eentje van omvalt, ben je tenminste niet in één klap al je geld kwijt.”

Liever zien de twee dat particuliere beleggers voor optimale risicospreiding kiezen en een fonds selecteren met duizenden bedrijfs- én staatsobligaties en verschillende looptijden. Want bij obligaties geldt: hoe langer de looptijd, hoe meer er mis kan gaan tot de obligatie afloopt, en dus des te groter het risico is.

Googelen op een beleggingsfonds dat passief de Barclays Bloomberg Global Aggregate Index volgt, kan ook. Die index geldt als de standaard op obligatiegebied – vergelijkbaar met wat de MSCI World is voor aandelen. Zo beleg je in één keer in de hele obligatiemarkt. Oftewel: in staats- en bedrijfsobligaties uit 24 landen (inclusief China), met een kredietwaardigheid van minstens investment grade en een gemiddelde looptijd van zeven à tien jaar.

Op zoek naar iets nog veiligers? Pas dan de selectiecriteria aan en zoek een fonds dat binnen deze index alleen de obligaties volgt met een kortere looptijd.