Al zeker 83 doden door overstromingen in Soedan, tienduizenden ontheemd

Door overstromingen als gevolg van stortregens zijn in Soedan al zeker 83 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP dinsdag. Volgens de Soedanese autoriteiten zijn tientallen mensen gewond geraakt bij de ernstige overstromingen die het land al weken teisteren. Ruim 12.500 huizen zijn „volledig verwoest” en meer dan 21.400 woningen zijn door het water gedeeltelijk beschadigd geraakt, blijkt uit de laatste update van de humanitaire tak van de Verenigde Naties OCHA.

Het stijgende water heeft hele dorpen onder water gezet. Volgens OCHA zijn inmiddels meer dan 150.000 mensen getroffen door de overstromingen sinds het regenseizoen in mei dit jaar is begonnen. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in zes van de achttien provincies van het land, meldt persbureau AP. Vooral de regio’s in het zuid-westen van Soedan en het gebied rondom de rivier de Witte Nijl zijn zwaar getroffen door de overstromingen.

Grimmige politieke periode

Ernstige overstromingen tijdens het regenseizoen — dat ieder jaar ongeveer van juni tot eind september loopt — zijn niet nieuw in Soedan. In 2021 kwamen zo’n tachtig mensen om het leven bij incidenten gerelateerd aan het stijgende water en in 2020 zeker honderd mensen. Dit jaar is de regenval in het land echter bovengemiddeld. Mogelijk loopt het dodental nog op. De pieken van het regenseizoen vallen in augustus en september.

Bovendien vallen de overstromingen samen met een grimmige politieke periode in Soedan. In oktober vorig jaar grepen militairen de macht in het Afrikaanse land. Er vinden veel massale protesten plaats, rebellengroepen plegen regelmatig geweld in de Darfur-regio en het conflict aan de grens met Ethiopië loopt op.