Zwaargewonde Nederlandse militair werd door een collega in de borst geschoten

De Nederlandse militair die afgelopen zondag zwaargewond raakte bij een wapenonderhoud in de Iraakse stad Erbil, is door een collega-militair in de borst geschoten. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee maandag bekendgemaakt op Twitter. Dinsdag vliegt een team van zeven tot acht rechercheurs naar Irak om het incident te onderzoeken.

De militair, onderdeel van de eenheid 11 Luchtmobiele Brigade, is na het incident per luchttransport en in „kritieke toestand” naar een militair ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad vervoerd. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim schreef maandag op Twitter op de hoogte te zijn van de gewonde militair. „Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.”

De 11 Luchtmobiele Brigade, die zo’n tweeduizend militairen telt, is een gevechtseenheid van de infanterie die relatief snel in te zetten is: binnen zeven tot twintig dagen wereldwijd. De brigade kan ingeschakeld worden om eigen grondgebied te verdedigen, of bijvoorbeeld voor rampenbestrijding of humanitaire hulp.

De gewonde militair is onderdeel van een eenheid van 120 militairen die het vliegveld in het Noord-Iraakse Erbil verdedigt. Nederland is daar onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel.