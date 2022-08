„Het is jouw programma”, zei Raven van Dorst. Maar toch ging die van gast steeds meer naar presentator

Zinnenprikkelende zonderlingen, had de vijfde VPRO-zomergast de kijker in het vooruitzicht gesteld. Raven van Dorst (37) beloofde „een ode aan de Einzelgänger” te brengen. De muzikant (die/hen) wilde slingers ophangen voor mensen die inspireren door „expliciet zichzelf” te zijn. Idealistisch, tegendraads of „simpelweg bloedirritant”.

Het werd een Zomergasten met veel muzikanten. Kurt Cobain die verstopt onder een tafelkleed in een interview het belang van onafhankelijke platenzaken beklemtoont. Sinead O’Connor, uitgefloten door publiek omdat ze een foto van de paus verscheurde, die voor gelijke behandeling pleit en daarna weg beent. Maar ook mannen met beperkte verstandelijke vermogens die punkmuziek maken, of Blue Öyster Cult.

Andere kleurrijke gasten die Raven toonde waren de Friese trucker Harm die na dertig jaar huwelijk in fysieke transitie gaat omdat hij liever Harriët wil worden. En Anton LaVey, oprichter van de Satanskerk. Hij pleitte voor agressie als iemand je iets aandoet en dat is volgens Van Dorst een stuk zinvoller dan de andere wang toekeren, zoals die als kind leerde „in het half christelijke, half criminele slaapstadje Maassluis”.

Alle fragmenten waren uiteindelijk slechts onderbrekingen van een openhartig gesprek over hermafroditisme. Omdat een gynaecoloog zich versprak tegenover de twintigjarige die op consult kwam, toen nog als Ryanne van Dorst, ontdekte ze waarom ze zich tot dan toe nooit echt een meisje had gevoeld. Van Dorst werd geboren met vrouwelijke en mannelijke geslachtskenmerken. Op advies van de dokter werd Van Dorst „gemutileerd” om van het kind een vrouw te maken. En voortaan nergens meer over praten, was het devies aan de ouders. Door het maken van muziek en de Rijnmondse mentaliteit van niet-lullen-maar-poetsen heeft Van Dorst naar eigen zeggen de tienerjaren uiteindelijk redelijk schadevrij doorstaan. Vorig jaar, op Bevrijdingsdag, maakte Van Dorst bekend voortaan Raven te heten. Geen man en geen vrouw. „Ik ben allebei en allebei niet”.

Inmiddels aan het bier

De openhartigheid van Raven was opvallend want het gesprek met presentator Janine Abbring nam af en toe vreemde wendingen. „Je lijkt wel gek in je hoofd dat je mij uitnodigde”, zei Raven na de begroeting. „Je zit me aan te kijken of ik niet helemaal spoor”, zei Abbring toen die net de zin van headbangen probeerde uit te leggen. Daarvoor had Van Dorst al gezegd Abbring „een beetje eng” te vinden. De gast voelde zich naakt in de studio.

De succesvolle tv-presentator Raven (programma Boerderij Van Dorst) leek steeds meer de rol van Janine te willen, en Abbring ging steeds meer praten als Van Dorst. „Ik ben vroeger ook heel erg gepest”, zei Abbring. Raven: „Hoe ging je daar mee om?” Abbring: „Ik ben eerst in mijn schulp gekropen, gestopt met eten en ging toen naar een andere school”. Daarna had Abbring voortaan „ook een grote bek”.

Tegen het einde van de avond, toen Raven en Janine allebei aan het bier waren, stelde de gast inmiddels meer prikkelende vragen dan de gastvrouw. Vooral na de documentaire over de progrockband Rockbitch waarin te zien is hoe vrouwelijke muzikanten zich tijdens het optreden laten vingeren door het publiek.

„Voel jij je vrij om te doen en laten in je seksualiteit wat je wil?” vroeg Raven.

„Ja, heel erg”, zei Abbring.

De publieke tribune, die zich via Twitter kranig roerde, had inmiddels al met grote meerderheid van stemmen besloten dat Raven voortaan een betere presentator zou zijn voor het zomerse VPRO-programma. Halverwege vroeg Abbring aan Van Dorst „een bruggetje te maken” naar een nieuw televisie fragment. „Het is jouw programma”, zei Raven. Nog één aflevering. Volgend seizoen kan alles anders zijn.