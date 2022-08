Twee Delftse studentenverenigingen bestraft vanwege grensoverschrijdend gedrag

Twee Delftse studentenverenigingen zijn door de TU Delft bestraft vanwege meldingen van mishandelingen en grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt een woordvoerder van de universiteit maandag na berichtgeving in het AD en het Delftse studentenplatform Delta. Bij het Delftsch Studenten Corps (DSC) zou een eerstejaars tijdens een ontgroening zijn overgoten met kaarsvet, terwijl een lid van Virgiel tijdens een borrel naakt tegen een met glas bezaaide grond zou zijn geduwd. De verenigingen waren maandagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Zowel Virgiel als DSC hebben van de TU Delft een officiële waarschuwing gekregen. De universiteit eist een cultuuromslag bij de verenigingen, die hun zaken „niet op orde” hebben. Als ze in de komende drie jaar nog eens misstap begaan, zal hun erkenning als officiële studentenvereniging worden ingetrokken en worden ze gekort op subsidie.

Vooral op het corps is de universiteit kritisch. Het DSC moet incidenten voortaan transparanter communiceren, aantonen dat de ontgroeningen veilig verlopen en „de fysieke toestand van leden” waarborgen. Daarnaast mag het DSC niet aanwezig zijn bij de opening van het academisch jaar en de zogenoemde dies, het verjaardagsfeest, van de TU.

Haar vatte vlam

De misstanden bij het Delftse corps kwamen begin vorig jaar aan het licht. Een Delftse student vertelde in september aan de Volkskrant dat ouderejaars tijdens een ontgroening kaarsvet hadden „gedruppeld” op aspirant-leden. Deze ‘feuten’ moesten de kaarsen vervolgens ook zelf vasthouden, waarna het haar van een meisje zou hebben vlamgevat. Toen de TU Delft vorig jaar ook een anonieme melding ontving van grensoverschrijdend gedrag bij de ontgroening, stelde de universiteit een onderzoek in. Conclusie: het DSC heeft geen „introspectief vermogen”, „de eigen controle schiet tekort” en begeleiders drinken tijdens de ontgroening „te veel alcohol”.

In een reactie tegen het universiteitsblad zegt het corps de klacht niet te kunnen plaatsen. DSC-president Olivier Abbenhuis noemt het „spijtig” dat hij de TU Delft niet heeft kunnen overtuigen van het voornemen om de komende ontgroeningen „zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren” met „het psychische en fysieke welzijn van (kandidaat-)leden op nummer één”. De komende ontgroening zullen er volgens hem „meer mensen nuchter toezicht houden”, zal er „strikt gecontroleerd worden op alcoholuitgifte” en „worden dronken personen van programma-onderdelen verwijderd”.

Lees ook: ‘De monocultuur van studentencorpora werkt excessen in de hand’

‘Kleren van zijn lijf gescheurd’

Het incident waarvoor Virgiel wordt berispt dateert van afgelopen voorjaar. In mei werd een lid tijdens een borrel op de sociëteit door „vier of vijf” anderen mishandeld, schrijft het universiteitsblad. Daarbij worden zijn kleren „van zijn lijf gescheurd tot hij naakt is” en wordt hij „zo hard geduwd” dat hij op de grond valt. Niemand zou hebben ingegrepen omdat „leden elkaar de hand boven het hoofd houden”, aldus de universiteit. Hoewel een cultuuromslag noodzakelijk zou zijn, is de TU Delft positief over het feit dat Virgiel heeft toegezegd „stappen” te zetten, sancties heeft opgelegd en inzicht toont. Ook heeft de vereniging „open over het voorval gecommuniceerd”,

Virgiel-voorzitter Lucas Honée spreekt tegen het universiteitsblad van een „betreurenswaardig incident”. De drie jaar „proeftijd” die de universiteit heeft opgelegd zijn volgens hem „een stok achter de deur” om ervoor te zorgen dat „zoiets niet nog eens plaatsvindt”.

Het nieuws over Virgiel en DSC volgt op recentelijke misstanden bij het Amsterdamse studentencorps (A.S.C.-A.V.S.V.). Tijdens toespraken op een lustrum werden vrouwen door mannelijke leden aangeduid als „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”.