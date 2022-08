Rob B. is ‘met de natte vinger’ veroordeeld in Rosmalense zaak

Vijftien jaar nadat hij werd veroordeeld voor het om het leven brengen van zijn vriendin, staat de inmiddels 64-jarige Rob B. weer voor de rechter. In het Arnhemse gerechtshof zit hij, met lichtblauw overhemd en bretels, ietwat voorovergebogen te luisteren als de raadsheer hem vragen stelt. Zijn leven is overhoop gehaald doordat hij onterecht werd veroordeeld voor het doodsteken van zijn levenspartner, zegt hij meerdere keren. „Ik heb haar niet vermoord”, aldus Rob.

De zaak draait om de dood van de 37-jarige Regie van den Hoogen, in haar Rosmalense flat in april 2000. Ze werd gevonden met doorgesneden keel, en in het halletje gevonden met een mes onder haar arm. Haar vriend Rob B. werd uiteindelijk veroordeeld voor het om het leven brengen van Regie. Hij kreeg tbs, die inmiddels is afgelopen, maar hij zit nog steeds in een kliniek. Rob werd vooral veroordeeld op basis van twee rapporten van deskundigen, Selma Schieveld en Richard Eikelenboom, waaruit zou blijken dat een misdrijf waarschijnlijker is dan zelfmoord.

Toen de veroordeling definitief was, bogen meerdere andere deskundigen zich over de zaak, die de onderbouwing voor een misdrijf uiterst mager vonden. Daarop diende advocaat Pieter van der Kruijs in 2016 een verzoekschrift in bij de Hoge Raad, om nader onderzoek te doen. Dat gebeurde ook: deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut veegden de eerdere onderzoeken van tafel. Zo zou het bloedspatscenario meer passen bij een zelfdoding dan bij een misdrijf, en zou ook de snijwond niks vertellen over of er al dan niet sprake was van een misdrijf. Daarnaast verklaarde een huisarts dat het slachtoffer kort voor haar dood had gevraagd of hij iets uit haar hals kon snijden, omdat er iets zat wat er niet thuishoorde.

Hof negeerde verklaring huisarts

Dus oordeelde de Hoge Raad dat de zaak in 2020 opnieuw moest, op basis van twee rapporten en de verklaring van de huisarts. De Rosmalense flatmoord is waarschijnlijk een zelfdoding, en kan dus in het rijtje komen van de Puttense moordzaak, Lucia de B. en de Pettense campingmoord: zaken die opnieuw moesten en uiteindelijk leidden tot vrijspraak.

De huisarts in kwestie, Ad Loonen, werd in het begin van de ochtend gehoord als getuige. Loonen bevestigde zijn verhaal en zei dat hij al voor de veroordeling met de vader van Rob B. had gesproken over wat Regie tegen hem had gezegd. Maar daar is destijds niks mee gedaan, dat gebeurde pas na de veroordeling in hoger beroep. Ofwel: het hof heeft Rob B. veroordeeld zonder het verhaal van de huisarts te kennen.

Als de advocaat-generaal deze maande nog eens minutieus door de zaak gaat in haar requisitoir, leest Rob B. ingespannen mee, zijn beide handen op zijn hoofd, zijn bril naast het dikke pak papier. Het OM stelt onder meer dat het rapport van de nieuwe deskundige over de bloedsporen meer plausibel is dan de „vergezochte redenatie” van deskundige Eikelenboom, zijn conclusies zouden „te stellig” zijn. Eikelenboom had verder niet als deskundige benoemd mogen worden, omdat hij eerder in de zaak aanwezig was geweest bij een experiment.

In het oorspronkelijke scenario, waarop de veroordeling is gebaseerd, zou Rob na het doden van zijn vriendin weer op zijn fiets zijn gestapt. Maar, zegt het OM nu, op de fiets is geen bloed gevonden, en uit niks is gebleken dat Rob in de flat bloed heeft schoongemaakt. Dus moet Rob worden vrijgesproken.

Advocaat Pieter van der Kruijs, eigenlijk al met pensioen, zegt in de rechtszaal deze zaak nog te willen doen „voor Rob en zijn familie.” De zaak heeft volgens Van der Kruijs vooral laten zien hoe het niet moet. Hij benadrukt dat de kwaliteit van Robs leven sinds het jaar 2000 enorm achteruit is gegaan. Mensen om hem heen dachten vanaf toen dat Rob tot moord in staat zou zijn. Niemand die ambtshalve bij de zaak betrokken was, heeft geloof gehecht aan Robs verhaal, zegt de advocaat. Zijn cliënt is „onherstelbaar leed” aangedaan. „De natte vinger heeft in deze zaak het meeste werk gedaan.”

Blijvende schade

Alles wijst er dus op dat Rob B. onterecht is veroordeeld voor de dood van zijn vriendin. Advocaat Van der Kruijs vraagt of het hof daar meteen uitspraak over wil doen, omdat nog twee weken wachten voor Rob heel zwaar zal zijn. Dat gaat niet, het hof wil het oordeel nauwkeurig uitwerken. Toch lijkt de kans zeer groot dat Rob B., 22 jaar na de dood van Regie van den Hoogen, officieel wordt vrijgesproken.

Door deze zaak ben ik voor het leven getekend. Het was gewoon zelfmoord. Wat hier is gebeurd was tunnelvisie, dat was het Rob B.

De schade zal hoe dan ook groot blijven, zegt Rob in de rechtszaal. „In deze zaak is het altijd onterecht gegaan over een flatmoord.” Hij zegt dat hij eerherstel wil, en een eventuele schadevergoeding aan een psychiatrische inrichting te willen schenken. „Door deze zaak ben ik voor het leven getekend. Het was gewoon zelfmoord. Wat hier is gebeurd was tunnelvisie, dat was het.”