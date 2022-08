PSV-supporters niet welkom bij volgende uitwedstrijd tegen Ajax

Bij de volgende thuiswedstrijd van Ajax tegen PSV in november zijn geen PSV-supporters welkom. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandag per brief laten weten aan Marcel Brands, algemeen directeur van de club uit Eindhoven. Halsema schrijft dat PSV-supporters sinds 2017 tijdens iedere uitwedstrijd tegen rivaal Ajax antisemitische leuzen hebben gebezigd. „De maat is nu dan ook vol”, besluit ze.

Tijdens de vorige editie, die PSV met 5-3 won, bedienden enkele PSV-supporters zich van een breed scala aan — volgens Halsema — „volstrekt onacceptabele en in sommige gevallen zelfs strafbare” leuzen en liederen. Voorbeelden hiervan zijn „Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” en „Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best”. Dat soort spreekkoren wordt door de Amsterdamse driehoek niet getolereerd, aldus Halsema.

Wie het de afgelopen wedstrijd tussen Ajax en PSV ook moesten ontgelden waren Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren. Beide voetballers speelden jarenlang in de jeugd van PSV, waar ze ook hun profdebuut maakten, en staan nu bij Ajax onder contract. Uitsupporters van PSV maakten Bergwijn, aan wie PSV in 2020 nog ruim 30 miljoen euro verdiende, tijdens die wedstrijd uit voor „vieze vuile kankerjood”. Zowel Bergwijn als Ihattaren kreeg doodverwensingen.

Het besluit van Halsema om uitsupporters van PSV te weren komt niet uit de lucht vallen. In de zomer van 2021 heeft de gemeente Amsterdam aan PSV en de KNVB laten weten dat ze antisemitische spreekkoren niet langer zou accepteren. De eerstvolgende thuiswedstrijd van Ajax tegen PSV was het alsnog raak, waarop een laatste waarschuwing volgde. De gemeente Amsterdam gaat na de aankomende wedstrijd tussen beide clubs na of ze al dan niet aan de maatregel vasthoudt.