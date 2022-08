Provincies zijn tegenstrijdige signalen van kabinet over stikstofdoelen zat

De provincies willen dat het kabinet snel duidelijk is over de stikstofdoelen. Dat hebben ze maandag in Arnhem kenbaar gemaakt in het stikstofoverleg, waarbij kabinetsleden en afgevaardigden van de provincies onder begeleiding van Johan Remkes met elkaar spraken, meldt persbureau ANP. De Noord-Hollandse afgevaardigde Edward Stigter gaf na afloop van het gesprek namens de andere provincies kritiek op de tegenstrijdige signalen die het kabinet afgeeft — vermoedelijk een hint naar CDA-leider Hoekstra, die de stikstofdoelen vorige week in AD ter discussie stelde.

Waar het kabinet de stikstofdoelen formuleert, zijn het provincies die ze moeten uitvoeren. De plannen hiervoor moeten voor 1 juli 2023 zijn uitgewerkt. Daarmee willen ze snel aan de slag, zei Stigter. Wat dan niet helpt, benadrukte hij, is dat er opnieuw discussie is over die doelen: wanneer ze behaald moeten zijn en op welke manier. Zelf bleef Remkes positief. Na afloop was hij blij dat de provincies duidelijk maakten snel van start te willen gaan. Dat is belangrijker dan de einddatum, meende Remkes.

De provincies Friesland en Drenthe hebben tijdens het overleg opnieuw aangegeven dat ze een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 moeilijk haalbaar vinden, zei Remkes. „Op het boerenerf leeft een groot aantal vragen.” Beide provincies willen meer tijd, maar Remkes benadrukte dat ook de provincies zich aan de wettelijke eisen uit Den Haag moeten houden. „Als het parlement 2030 in de wet opneemt, kan het toch niet zo zijn dat de vrije republiek zus of zo er eigen opvattingen over heeft.”