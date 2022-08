Politieagent zet knie op torso bewusteloze man, Rijksrecherche doet onderzoek

De Rijksrecherche is een feitenonderzoek begonnen naar een incident in Hengelo waarbij twee agenten een bewusteloos ogende man uit een politieauto slepen. Dat heeft de Rijksrecherche maandag bevestigd na berichtgeving van RTV Oost. In een filmpje van de casus is te zien dat een van de agenten een knie op de torso van de man plaatst. Kort daarvoor was de man aangehouden omdat hij onder invloed van drugs aan het rijden was. Volgens RTV Oost verkeert hij in levensgevaar.

Een inzittende van een andere auto heeft het incident gefilmd. Te zien is hoe twee agenten de man op onhandige wijze uit de auto trekken. De man verroert zich niet, maar een van de agenten plaatst alsnog een knie op zijn borst — tot twee keer toe. De andere agent kijkt toe. Volgens RTV Oost behoort de man tot de Suryoye-gemeenschap, een groep Syrisch-orthodoxe christenen. In Nederland woont het leeuwendeel van deze gemeenschap in de regio Twente.

De politie onderwierp de man afgelopen donderdagavond aan een speekseltest, waaruit bleek dat hij drugs had gebruikt. Tijdens de rit naar het politiebureau, waar hem een bloedproef te wachten stond, werd hij onwel. Nadat de twee agenten hem uit de politieauto trokken heeft een ambulance hem naar het ziekenhuis gebracht, waar hij maandag nog steeds verblijft, in kritieke toestand. De Rijksrecherche onderzoekt nu hoe dat heeft kunnen gebeuren en of de agenten in kwestie een kwalijke rol hebben gespeeld. Omdat de agenten geen verdachten zijn, blijven ze gedurende het onderzoek gewoon in functie.