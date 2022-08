Pakistaanse oud-premier Khan aangeklaagd voor uitspraken tijdens toespraak

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is zondag aangeklaagd omdat hij de rechterlijke macht en de politie zou hebben bedreigd. Dat meldt The New York Times maandag. Hij zou de bedreigingen afgelopen zaterdag hebben gedaan tijdens een felle toespraak in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waarin hij zich in het bijzijn van honderden aanhangers uitsprak tegen recente arrestaties van partij-assistenten. Khan zelf is nog niet gearresteerd en reageerde ook nog niet op de aanklacht.

De 69-jarige Khan zwoer in zijn toespraak van zaterdag een vrouwelijke rechter aan te klagen en hij beweerde dat de politie een van zijn naaste medewerkers na diens arrestatie heeft gemarteld. Het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt die bewering tegen. Khans partij – Tehreek-e-Insaf, nu in de oppositie – publiceerde volgens persbureau Reuters dit weekend meerdere video’s waarin aanhangers zijn huis omringen, om te voorkomen dat de politie bij zijn huis kan komen. De oppositiepartij waarschuwde maandag landelijke protesten te organiseren als Khan daadwerkelijk wordt gearresteerd.

De toespraak en aanklacht betekenen politieke escalatie in het land, waar Khan de afgelopen maanden meerdere massale bijeenkomsten organiseerde. Hij hoopt daarmee een terugkeer als premier te forceren. Het Pakistaanse parlement stemde Khan afgelopen april weg als premier, na een motie van wantrouwen van de oppositie vanwege de belabberde economische situatie en daaropvolgende wekenlange politieke chaos. Hij was een kleine vier jaar de premier van het Zuid-Aziatische land.

Lokale verkiezingswinst

Tijdens Khans regeerperiode daalde de koopkracht sterk, waardoor essentiële levensmiddelen voor veel mensen te duur zijn geworden. Khan – voormalig succesvol cricketspeler – ontbond in april het parlement om te voorkomen dat Kamerleden over de motie konden stemmen. Het Hooggerechtshof beoordeelde Khans handelen echter als ongrondwettelijk en draaide de ontbinding terug.

Khans bijeenkomsten trokken ondanks zijn gedwongen vertrek als premier tienduizenden bezoekers. Daarnaast behaalde hij tijdens lokale verkiezingen in juli een grote overwinning in Punjab, de Pakistaanse provincie met de meeste inwoners.