OM vraagt vrijspraak verdachte bij herziening Rosmalense flatmoord

Het OM heeft maandag vrijspraak gevraagd in de zaak rond de zogeheten Rosmalense flatmoord. Volgens de openbaar aanklager heeft nieuw, uitvoerig onderzoek het bewijs op basis waarvan Rob B.(64) in 2007 in hoger beroep werd veroordeeld ondergraven. Het gerechtshof in Arnhem herziet de zaak in opdracht van de Hoge Raad.

Lees ook: Studenten waren er tien jaar geleden al van overtuigd: de Rosmalense flatmoord was een zelfmoord