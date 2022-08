Ruim 40 procent Oekraïense vluchtelingen in Nederland aan het werk

Ruim vier op de tien Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, hebben inmiddels werk gevonden. Dat bevestigt het UWV na berichtgeving door BNR. Het gaat om zo’n 31.100 Oekraïners, die met name in de horeca en land- en tuinbouwsector aan de slag zijn gegaan.

Lees ook: Aan het Nederlandse arbeidsethos moeten sommige Oekraïners nog wennen

Het aantal werkende Oekraïners ligt boven verwachting hoog. Volgens een woordvoerder van het UWV willen de mensen graag aan het werk en iets te doen hebben. Ook zorgt het werk voor afleiding van de oorlog. Ongeveer de helft van de werkende Oekraïners wordt via een uitzendbureau ingezet, de rest is direct bij een werkgever in dienst.