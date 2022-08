Nederland steunt Oekraïne met nog eens 80 miljoen euro

Oorlog in Oekraïne Het grootste deel van het geld (65 miljoen) is bedoeld voor de wederopbouw van Oekraïense steden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven worden gefinancierd die de infrastructuur, zoals bruggen en wegen, in Oekraïne willen herstellen.