Na twee jaar thuisonderwijs mogen kinderen op de Filippijnen weer naar school

Voor miljoenen Filippijnse scholieren is het maandag een bijzondere dag. Ruim twee jaar nadat de scholen vanwege de coronapandemie de deuren sloten, krijgen de kinderen in het nieuwe schooljaar weer fysiek les in het klaslokaal. Voorlopig gelden in de scholen nog wel de nodige regels, zoals een mondkapjesplicht, metingen van de lichaamstemperatuur en een maximaal aantal scholieren in een lokaal.

De schoolsluitingen op de Filippijnen behoorden tot de de langst durende ter wereld tijdens de coronacrisis. De terugkeer van de scholieren in het klaslokaal ging maandag gepaard met speciale ceremonies, waarbij de vlag van het Zuidoost-Aziatische land werd gehesen. Volgens internationale persbureaus verplicht het Filippijnse ministerie van Onderwijs tot en met november minimaal drie dagen fysiek onderwijs. Vanaf november moeten alle kinderen weer vijf dagen naar school kunnen gaan.

De overgang van fysiek naar digitaal onderwijs verliep op de Filippijnen moeizaam. Slechts een vijfde van de bevolking heeft thuis een internetverbinding. Behalve online klassen werden ook thuisleermodules gebruikt om onderwijsachterstanden te voorkomen. Ook zonden tv- en radiozenders educatieve programma’s uit.

De directeur van het Filippijnse economische planbureau Arsenio Balisacan benadrukte eerder deze maand het belang van fysiek onderwijs voor de economische voorspoed van het land: „We zetten in op volledige heropening van het land, inclusief fysiek onderwijs om de leerachterstanden terug te dringen.”