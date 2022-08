In gepolariseerde debatten zijn het meestal de feiten die als eerste het onderspit delven. Als het om migratie gaat, laten met name radicaal-rechtse politieke partijen, maar ook politici van middenpartijen als de VVD en het CDA zich niet onbetuigd. Zo schilderen Wilders, Baudet, en iets mindere mate Eerdmans, asielzoekers af als de baarlijke duivel: testosteronbommen, criminelen en terroristen, die bovendien een niet te dragen maatschappelijke last vormen.

Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar te Leiden.

Dat frame wordt grotendeels overgenomen door parlementariërs als Bente Becker (VVD), die het doen voorkomen alsof het ons over de schoenen loopt en daarom voor een tijdelijke ‘asielstop’ pleiten. Afgezien dat het zeer de vraag is of dit juridisch stand houdt, zou zo’n stop de huidige situatie alleen nog maar verergeren. Er is immers geen oorlogs- of vervolgingsstop en asielzoekers zullen blijven komen. Bovendien wijkt het aantal asielzoekers momenteel nauwelijks af van het gemiddelde van de afgelopen drie decennia (te weten zo’n 22.000) en is het een stuk lager dan in 2015. Verder ligt het aantal asielaanvragen per 100.000 inwoners in de afgelopen tien jaar met 1.250 onder het gemiddelde van de EU (1.500).

De opvangcrisis is dan ook een door de politiek zelf gecreëerd probleem. In plaats van een goede buffercapaciteit aan te houden, worden als er even wat minder asielzoekers komen tientallen azc’s gesloten. En als de aantallen weer stijgen, kan de staatssecretaris weer van vooraf aan beginnen met smeken bij gemeenten. Het beschamende gevolg van dit jojo-beleid kunnen we deze zomer dagelijks in de media aanschouwen. Dit paniekbeleid tast het draagvlak aan en lokt allerhande xenofobische en racistische reacties uit.

Zondebok

Dat beeld was toch al niet florissant door de selectieve aandacht van politici en media voor overlastgevende asielzoekers uit zogenaamd veilige landen als Marokko en Tunesië. Die maken echter hooguit 5 procent van het totaal uit, terwijl driekwart van de asielzoekers uit alom erkende oorlogshaarden als Afghanistan, Syrië en de Hoorn van Afrika komen. Die kleine groep is grotendeels verantwoordelijk voor de iets hogere criminaliteit onder asielzoekers (2,2 procent als geregistreerd dader tegen 1,1 procent voor de rest van de bevolking), waarbij we vooral moeten denken aan vernielingen en vechtpartijen in azc’s en winkeldiefstallen in de wijdere omgeving en niet zozeer in de gemeentes waar de centra zijn gevestigd.

Tot slot wordt vaak beweerd dat Nederland de bevolkingsaanwas door de vestiging van statushouders niet aankan. Kijken we naar de feiten, dan blijkt momenteel nog ongeveer de helft van de 756.000 asielzoekers die sinds 1989 naar Nederland zijn gekomen (23.000 per jaar) hier nog te wonen. Dat is gemiddeld genomen over de afgelopen 33 jaar 11.000 vluchteling-immigranten per jaar. Dat mag je natuurlijk veel vinden, maar ondraaglijk lijkt me sterk overdreven.

Dit zijn allemaal feiten die door onafhankelijke instituten als het CBS en het SCP worden bijgehouden en gepubliceerd en die een politiek assistent in een uurtje bij elkaar kan harken. Dat gebeurt niet, want politici menen dat het problematiseren van asielzoekers en hen tot zondebok maken van allerlei problemen, zoals de woningnood, stemmen oplevert. Tegelijkertijd vindt een meerderheid van de kiezers (77 procent in 2017) dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog en vervolging uit hun land zijn verdreven.

Ook uit welbegrepen eigenbelang zouden politici er dus goed aan doen om feiten weer leidend te maken in dit onzalige debat.