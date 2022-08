Fortuna Sittard ontslaat trainer Sjors Ultee na drie wedstrijden in nieuwe seizoen

Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ultee al na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen per direct ontslagen. Dat laat de club maandag weten. Volgens technisch directeur Sjoerd Ars zag de directie „onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken”. Ultee is de eerste Eredivisietrainer dit seizoen die zijn ontslag heeft gekregen.

Ultees gedwongen vertrek volgt op drie competitienederlagen. Uit verloor Fortuna met 3-0 van FC Twente, terwijl de club thuis nederlagen leed tegen Ajax (3-2) en afgelopen weekend tegen SC Cambuur (4-1). Volgens Ars ontslaat Fortuna Ultee, die in november 2020 hoofdtrainer werd, desondanks „niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden”. Het afgelopen seizoen eindigde Fortuna op de vijftiende plaats, het seizoen ervoor werd de club elfde.

Fortuna hoopt dit seizoen juist op meer succes in de Eredivisie dan in de voorgaande jaren. De begroting van de club ging omhoog van 7,5 naar zeker 9 miljoen euro, grotendeels door het instappen van de Turks-Nederlandse ondernemers Atilla Aytekin en Umut Akpinar. „Een aanzienlijk deel” van dat budget is naar het spelersbudget gegaan, liet een woordvoerder van de club eerder weten aan NRC. De meest verrassende aankoop van deze zomer was zonder twijfel de Turkse topspits Burak Yilmaz. Hij speelde 77 interlands voor het Turkse nationale elftal en scoorde daarin 31 keer. Yilmaz maakte in de eerste drie competitiewedstrijden twee goals.

