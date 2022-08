Elon Musk dagvaardt voormalig Twitter-topman Jack Dorsey

Elon Musk, oprichter van automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft Jack Dorsey gedagvaard, de voormalige baas van Twitter. Dat blijkt uit een juridisch document dat maandag is gepubliceerd. Met de dagvaarding probeert Musk documenten van Dorsey te bemachtigen die hem kunnen helpen in de aankomende rechtszaak tegen Twitter.

In april zei Musk Twitter te willen kopen voor 44 miljard dollar, maar een paar maanden later kwam hij daar weer op terug. Volgens de Tesla-topman was Twitter niet eerlijk over het aantal nepaccounts op het platform – het aantal ‘echte’ gebruikers zou lager zijn dan Twitter claimde. Twitter vond dat de aankoop alsnog moest doorgaan en heeft Musk voor de rechter gedaagd.

In de dagvaarding eist Musk onder meer documenten van Dorsey over de processen die Twitter gebruikt om spamaccounts te tellen. Dat zou hem kunnen helpen in de rechtszaak die op 17 oktober begint, hoewel juridische experts eerder zeiden dat Twitter een sterke zaak heeft.

‘Vrienden’

Internationale media schrijven dat Musk en Dorsey bevriend zijn, hoewel onduidelijk is of ze ook een band hebben los van hun werk. Via Twitter hadden de twee topmannen in ieder geval warm contact met elkaar. In april, een maand voor zijn vertrek bij het platform, tweette Dorsey nog dat hij Twitter aan Musk toevertrouwde.

Twitter heeft andersom ook kennissen van Elon Musk gedagvaard, schreef CNN eerder deze maand. Daaruit kunnen mogelijke andere motieven van Musk blijken om van de aankoop af te zien.

