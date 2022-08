De rivier Yangtze in China droogt op

In China zorgen recordtemperaturen voor droogte. Meerdere rivieren, waaronder de Yangtze, hebben een historisch laag waterpeil en staan op sommige plekken helemaal droog. Handel via scheepvaart ligt daardoor deels stil en energie kan nauwelijks opgewekt worden via het water. Naar verwachting blijven de komende weken hittegolven aanhouden in China en zal het waterpeil in de rivieren laag blijven staan.