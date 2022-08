Brandbrieven lokale VVD’ers om asielbeleid: ‘principiële grens overschreden’

Het kabinetsbesluit om gemeentes te dwingen asielzoekers te huisvesten blijft de gemoederen bezighouden binnen de VVD. Nadat eerder al Limburgse fractievoorzitters een brandbrief stuurden aan de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur, uitten nu ook andere lokale VVD’ers in een brief hun onvrede over het asielbeleid. Volgens de politici is het kabinet „een principiële grens” overgegaan door „tegen de wil van democratisch verkozen bestuur” een door het COA aangekocht hotel in Tubbergen aan te wijzen als locatie voor asielzoekers.

In de brief, die onder meer is ondertekend door lokale VVD-politici uit Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden en Maastricht en is ingezien door NRC, stellen de leden dat het kabinet met het besluit „niet alleen lokale overheden tegenover het Rijk plaatst”, maar dat het ook bijdraagt aan „het verlies van vertrouwen in de politiek en (…) de democratie.” Volgens de VVD’ers draagt het Rijk, „met pijnlijk genoeg steeds VVD-bestuurders in leidende positie”, verantwoordelijkheid voor het „alsmaar opbouwende probleem van het disfunctionerende asielstelsel”.

Asielcrisis

Twee weken geleden kondigde Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) aan gemeenten desnoods te dwingen asielzoekers op te vangen, als gesprekken tot niets zouden leiden. Dit onder meer vanwege de asielcrisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar deze zomer bijna elke nacht mensen buiten slapen vanwege capaciteitsgebrek.

De aankondiging van Van der Burg leidde meteen al tot een brandbrief van Limburgse fractievoorzitters. Zij waarschuwden voor een nog lager draagvlak onder de lokale bevolking indien het kabinet dwang zou inzetten, een besluit dat bovendien bij hen „in het verkeerde keelgat” zou schieten indien het hun gemeente betrof.

Van der Burg voegde ondanks de kritiek vorige week de daad bij het woord. Hij kondigde aan de vergunningverlening van de gemeente Tubbergen naar het Rijk toe te halen, om zo de vestiging van een asielzoekerscentrum in een hotel in Albergen mogelijk te maken. De gemeenteraad van Tubbergen en de lokale bevolking reageerden fel op het besluit.