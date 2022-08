Anthony Fauci stopt na halve eeuw als adviseur van het Witte Huis

Het is geen pensioen, zegt de 81-jarige Anthony Fauci, wel de „volgende fase” in zijn carrière. De medisch adviseur van het Witte Huis die een grote rol speelde in de Amerikaanse bestrijding van het coronavirus, stopt in december met zijn verschillende bestuursfuncties om „de volgende generatie van wetenschappelijke leiders te inspireren”. Fauci heeft een halve eeuw voor de Amerikaanse overheid gewerkt.

Vorige maand zei Fauci nog dat hij van plan was in 2025 te stoppen, aan het eind van de presidentstermijn van Joe Biden. Maandag zegt hij in een interview met The New York Times dat hij de tijd waarin hij nog gezond en energiek is wil gebruiken om dingen buiten de overheid te doen, zoals reizen en schrijven. Fauci stopt onder andere als directeur van onderzoeksinstituut NIAID, vergelijkbaar met de functie van Jaap van Dissel als directeur infectiebestrijding bij het RIVM.

Met de uitbraak van de coronapandemie werd Fauci internationaal bekend vanwege zijn optredens in persconferenties. Daar deed hij geregeld uitspraken die niet strookten met de positie van de toenmalige president Donald Trump. „Dat moest ik doen om mijn eigen integriteit te bewaren”, zei Fauci vorig jaar tegen The New York Times. Het leidde tot botsingen, onder andere toen Trump in april 2020 de hashtag #FireFauci, ontsla Fauci, retweette. „Dat was gewoon Trump die Trump aan het zijn was”, aldus Fauci.

Ziekenhuiswerk

Toch was de coronacrisis niet het moment waarop Fauci bij veel Amerikanen bekend werd. ‘Fire Fauci’ werd volgens The Washington Post ook al geschreeuwd in de aidsepidemie van de jaren tachtig, door activisten die wilden dat experimentele behandelingen ook toegankelijk werden voor kwetsbare groepen. Onder druk van de activisten breidde Fauci de behandelingen uit.

Later was Fauci ook actief bij virusuitbraken als ebola en de Mexicaanse griep. Ondanks zijn werk als onderzoeker en adviseur bleef hij wekelijks in het ziekenhuis werken. Joe Biden eert het werk van Fauci maandag in een verklaring: „Dankzij Fauci’s vele bijdragen aan volksgezondheid, zijn levens in de VS en rond de wereld gered.”

