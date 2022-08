Aantal buitenslapers in Ter Apel loopt op tot zo’n 400 mensen

In de nacht van zondag op maandag was het voor het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zo druk dat mensen die wachtten op een aanmeldplek buiten hebben moeten slapen. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het om zo’n 400 mensen. Het aantal buitenslapers loopt op in vergelijking met de afgelopen nachten. In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten volgens het COA ongeveer 250 mensen de nacht buiten het aanmeldcentrum doorbrengen; in de nacht van zaterdag op zondag ging het om zo’n 300 mensen.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar iedereen die in Nederland asiel wil aanvragen eerst naartoe moet, is al maanden overvol. Sinds enkele weken slapen mensen rondom het Groningse centrum noodgedwongen buiten. De mensen hebben vaak niet meer dan uitgeklapte kartonnen dozen en eigen bagage om op te liggen. In sommige gevallen werden de wachtenden wel binnengelaten en sliepen ze op stoelen of op de grond in wachtruimtes.

Het Rode Kruis heropent maandag zijn ‘humanitaire servicepunt’ op het terrein, zo liet een woordvoerder weten aan het NOS Radio 1 Journaal. Vorige week maandag sloot het Rode Kruis het servicepunt, nadat in het weekend ervoor een vechtpartij was uitgebroken. Bij het servicepunt kunnen de wachtenden terecht voor informatie, drinken en medische hulp.

De omstandigheden voor het aanmeldcentrum leidden eerder tot onrust onder de wachtenden. Vrijdag wees de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie preventief kan fouilleren op het terrein.

Onwillige veiligheidsregio’s

De mensen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel willen de mogelijkheid op een afspraak om asiel aan te vragen niet mislopen en blijven daarom, soms dagenlang, wachten tot hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Na een aanvraag te hebben ingediend, plaatst het COA de mensen in asielzoekerscentra (azc’s) door het land van waaruit ze, als hun aanvraag wordt toegewezen, doorstromen naar gemeenten die hen een woning moeten bieden. De situatie is overal nijpend. Niet alleen komen de azc’s duizenden plekken tekort, ook gemeenten hebben onvoldoende woningen beschikbaar.

Afgelopen week bracht NRC naar buiten dat 15 van de 25 veiligheidsregio’s niet aan het afgesproken aantal opvangplekken voldoet. Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s gevraagd 5.600 opvangplekken extra te regelen voor asielzoekers, 225 per regio. Maar de onwillige veiligheidsregio’s en gemeenten noemen verschilende redenen om niet aan dit verzoek te voldoen. Gelderland-Midden zegt „uit humanitair oogpunt” geen crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers aan te bieden.