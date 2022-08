Vrijwel alle dagbladen zijn in handen van twee concerns. Wat merkt de lezer daarvan?

Korrelige beelden tonen hoe de redactie van Het Parool de hoofdredacteur toejuicht. Hij klimt op tafel en kondigt aan dat hun Amsterdamse stadskrant losbreekt van uitgever PCM en dat – „en daar zijn we buitengewoon blij mee” – het Vlaamse bedrijf De Persgroep een meerderheidsbelang neemt. Camera’s flitsen, die van Frans Bromet draait. De op videoband opgenomen beelden van zijn documentaire over Het Parool zijn nog te vinden in een spelonk van YouTube.

Zo flets als de beelden uit 2003 zijn, zo helder staat de tafelscène Kamilla Leupen nog voor de geest. „Het was echt krantengeschiedenis”. Leupen, nu zelf hoofdredacteur, kon als jonge verslaggever niet bevroeden dat Vlaamse uitgevers niet zouden ophouden bij Het Parool. Vandaag de dag zijn 22 van de 26 Nederlandse dagbladen in handen van twee Vlaamse concerns: DPG Media, zoals De Persgroep nu heet, en Mediahuis (zie infographic). Ter vergelijking: in 1970 waren er nog 35 zelfstandige dagbladuitgevers.

De laatste grote overname was die van drie noordelijke kranten door Mediahuis. Intern werd al een tijd een grap gemaakt, vertelt Evert van Dijk, hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden: „Hier voor de deur zitten twee Belgen op een bankje, welke zou als eerste aankloppen?” Die Belgen werden door sommigen met argusogen bekeken. „Er leefde een sentiment dat wij in het noorden als laatste uitgeverij zelfstandig moesten blijven.”

Als een soort Gallisch dorpje. Maar waar de Galliërs er altijd weer bovenop komen dankzij hun toverdrank, waren de noordelijke journalisten murw gebeukt. „We leden al vier jaar verlies, er was reorganisatie op reorganisatie gestapeld.” Op de overname door Mediahuis volgde nog één grote reorganisatie, net als destijds bij Het Parool. Maar de toekomst van kranten is nu geborgd, legt Van Dijk uit. Bij Mediahuis wordt bijvoorbeeld gezamenlijk papier ingekocht. Een kleine uitgeverij die dat zelf moet doen is duurder uit. Dit soort besparing vormt in een notendop de logica achter de vele overnames.

Steentje in de schoen

Met de fusiegolf zijn de lang gehoorde zorgen dat kranten spoedig zouden uitsterven verstomd. DPG en Mediahuis draaiden vorig jaar recordwinsten van respectievelijk 228 en 117 miljoen euro, waardoor de gewezen ‘dode bomen’ er nog altijd kringen bij krijgen. Maar nu leidt juist die grote groei van de twee concerns tot weerstand. Volgens persvrijheidsorganisaties vormt het ‘duopolie’ een bedreiging voor de democratie, vakbond NVJ klaagt over de positie van flexkrachten. Ook de manier waaróp kranten weer gezond zijn gemaakt, wordt gekritiseerd. Zo zouden ze verschralen doordat ze steeds meer artikelen uitwisselen.

Het beeld van verschralende kranten is voor Corine de Vries, hoofdredacteur van vijf regionale kranten van Mediahuis in Noord-Holland en omgeving, als een steentje in haar schoen. Op de centrale redactie in het gebouw van Mediahuis Nederland bladert ze door een verse editie van het Noordhollands Dagblad en wijst aan welke stukken zijn overgenomen uit andere Mediahuis-kranten. „Hier staat bijvoorbeeld uit NRC een goed stuk over airco’s.” Andere niet-regionale artikelen komen uit het Vlaamse De Standaard en vooral De Telegraaf, die een verdieping lager zit. De regionale verslaggeving, waaronder een dagelijks lokaal katern, wordt door eigen journalisten gedaan. De Vries is blij met de overgenomen kopij. „Als ik een buitenland-, binnenland- en economieredactie moet onderhouden, dan zou wat ons uniek maakt verwateren, namelijk de regionale en lokale verslaggeving.”

Ook Leupen van Het Parool vindt dat haar krant door kopij over te nemen, vooral van AD en Trouw, sterker is geworden. „Daardoor kunnen wij onze kleine redactie grotendeels op Amsterdam zetten.”

Niet iedereen bekijkt kopij-uitwisseling positief, zo bleek uit een brandbrief die de redactieraden van Trouw en de Volkskrant vorig jaar aan DPG stuurden over een plan om stukken uit hun kranten op nu.nl door te plaatsen. Kopij-deling was een doodlopende weg, aldus de raden, die de identiteit van die en andere kranten zou eroderen. Het plan ging uiteindelijk door. De hoofdredacteuren en de redactieraden weigerden commentaar voor dit artikel.

Kopijdeling is één van de meest heikele kwesties in de discussie over het ‘duopolie’. Critici zien er het bewijs in dat het DPG en Mediahuis niet primair om journalistiek te doen zou zijn. Het tegenargument is dat het pluriformiteit juist in stand houdt. „Ik snap dat het van buitenaf heel raar oogt dat twee grote Belgische concerns vrijwel de hele Nederlandse krantenmarkt in handen hebben”, zegt De Vries. „Maar zonder Mediahuis was er geen IJmuider Courant of Gooi- en Eemlander meer geweest.” Ook de regiokranten van DPG, die hun landelijke nieuwspagina’s overnemen van het Algemeen Dagblad, zouden anders niet overleven, zegt AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. „En dan zou de verschraling nog groter zijn.”

Nóg groter, inderdaad, want het aantal journalisten op regionale redacties daalde al van circa 1.500 in 2011 tot 1.062 in 2018, becijferde de NVJ eerder. En ze mogen dan titels in de benen houden: zowel DPG als Mediahuis stootten ook tientallen huis-aan-huisbladen af.

Niettemin profiteren de vaak nauwelijks winstgevende regiokranten, evenals Het Parool (oplage: 62.000), van de schaalvoordelen van het DPG-Umfeld. Behalve van de kopij van andere titels kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van één groot ICT-team. Philippe Remarque, directeur Journalistiek van DPG, wijst deze afdeling aan als hij rondleidt in het glinsterende Amsterdamse gebouw waar Het Parool ooit als eerste introk. Hier wordt nu gewerkt aan een vernieuwde app, vertelt hij, waar verschillende kranten gebruik van zullen maken. De rondleiding gaat niet alleen langs krantenredacties, maar ook langs tijdschriften en ‘online services’ als technologiesite Tweakers. DPG en Mediahuis breiden steeds meer uit naar andere bedrijfstakken. DPG bezit sinds het opslokken van Sanoma in 2020 veel tijdschriften. Maar vooral de online services-tak, in hetzelfde gebouw, groeit snel.

Dalende zaktijden

Is DPG nog wel een echt krantenbedrijf? Die vraag rees ook toen Trouw en de Volkskrant in februari een brandbrief aan DPG stelden dat hun uitgever bewees „geen oog voor het belang van goede journalistiek” heeft.

Lees ook: Met Sanoma denkt DPG Media concurrentie met Facebook aan te kunnen

Wat was er aan de hand? DPG wilde haar kranten een uur eerder naar de drukker sturen omdat ze vaak te laat of niet bezorgd worden. Dit eerdere ‘zakken’ was volgens Trouw en de Volkskrant „onacceptabel en onuitvoerbaar” omdat de krant er minder actueel door zou worden. De redacties dreigden met vervolgstappen als DPG voet bij stuk zou houden. Uiteindelijk ging het plan in stilte door. Doordeweeks zakken de meeste DPG-kranten sinds 1 augustus om kwart voor tien. Remarque vertelt dat de redacties werden overgehaald met onder andere extra budget voor online. Alsnog is AD-hoofdredacteur Rijpma niet blij. „Wij willen natuurlijk het liefst zo laat mogelijk zakken. Tegelijkertijd is het nog belangrijker dat de krant bezorgd wordt.”

Het vervroegen van de zaktijden was nodig vanwege een bezorgerstekort, maar ook – „voor 30 procent”, volgens Remarque – door een eerdere besparingsmaatregel van DPG: het sluiten van een Belgische drukkerij. Daardoor moeten nu ook de Vlaamse DPG-kranten in Nederland worden gedrukt.

Het feit dat kranten zo met elkaar verbonden zijn qua kopij en distributie, maakt dat beslissingen over zaken als zaktijd in één keer moeten worden genomen. „Dat de bezorging en distributie van de krant zo groot en ongrijpbaar worden, is een nadeel van in zo’n groot concern zitten”, zegt Leupen. „Maar je kunt jezelf als kleine krant toch niet drukken en distribueren.” Ook een oproep van DPG aan werknemers om te helpen bij de bezorging viel slecht bij verschillende hoofdredacties. De actie is voorlopig stopgezet.

DPG verdedigt de daling van zaktijden onder meer met het argument dat de smartphone de nieuwsfunctie van de papieren krant heeft overgenomen. ‘Digitaal’ is de toekomst in krantenland. Papier en bezorging worden steeds duurder, waardoor de papieren krant gestaag minder rendabel wordt, al geven de uitgevers hier geen precieze cijfers over. Eerder dit jaar verdween al de middageditie van NRC en werd Het Parool een ochtendkrant, mede omdat het te duur werd om als enige DPG-krant nog 's middags uit te komen.

Griekse goden zogen kranten leeg

De digitale dominantie van de duopolisten maakt het kleinere mediabedrijven lastig. Zoals de digitale kiosk Blendle, die onlangs een rechtszaak tegen DPG aanspande. DPG wilde zijn kranten en bladen niet meer aanbieden in Blendle, dat voor een tientje per maand toegang geeft tot artikelen uit vele verschillende media. Eerder hadden de Nederlandse Mediahuis-kranten zich al teruggetrokken. De rechter gaf Blendle ongelijk. „We vinden het heel jammer dat de rechter niet erkent dat de machtspositie van DPG tot oneerlijke concurrentie leidt”, zegt Blendle-baas Sharon de Mooij. Blendle was bij de oprichting in 2015 een frisse startup die logge uitgevers hielp hun product online te verpakken, maar nu heeft DPG die innovatiekracht zelf in huis. Het heeft nu zijn eigen all you can read-app voor tijdschriften. Het is ongezond, stelt De Mooij, als enkel de grote concerns bepalen hoe journalistiek wordt ontsloten.

Waar Blendle samenwerkte met uitgevers, hebben online media Follow The Money en De Correspondent meer succes door diezelfde uitgevers uit te dagen. Zij maken van de duopolie-situatie juist handig gebruik door zichzelf te positioneren als integerder en onafhankelijker dan de grote kranten, bijvoorbeeld door bewust advertentievrij te zijn. De hoofdredacteur van Follow The Money zei tegen tijdschrift OneWorld dat „DPG en Mediahuis gericht zijn op zo veel mogelijk geld verdienen”, wat „keihard [schuurt] met de essentie van journalistiek”.

Ook de kranten die niet onder het duopolie vallen, zijn zich maar al te bewust van hun speciale positie. Sjirk Kuijper, de vorige hoofdredacteur van het christelijke Nederlands Dagblad, prees zijn krant op Twitter aan als „vrij van de Belgen”. Kuijper werd onlangs opgevolgd door Nico de Fijter, die daarvoor twintig jaar bij Trouw werkte. „Ik ben echt van een gigantisch mediaconcern naar een klein mediabedrijf gegaan. Hier zitten alle afdelingen op één etage, de lijntjes zijn enorm kort.” Bij DPG zag hij het ‘zakelijke denken’ toenemen. „Ik vind die kwart miljard winst pijnlijk als je bedenkt hoe hard er op de redacties gewerkt wordt. Ik snap dat er financiële buffers moeten zijn, maar waarom die winst niet bescheidener houden, en meer inzetten op journalistieke diversiteit?”

Lees ook: Topman Mediahuis: ‘We willen een Europese mediaspeler worden’

Doet het Nederlands Dagblad zelf trouwens niet mee aan diezelfde vermeende verschraling? De krant telt dagelijks flink wat stukken uit de Volkskrant, om zich meer op haar eigen speerpunten, zoals religie, te kunnen richten. Toch is dat anders, zegt De Fijter. „Bij DPG werd altijd vanuit efficiëntie geredeneerd. De druk op hoofdredacties om meer uit te wisselen werd steeds groter. Bij ons kwam het uit onszelf.”

Volgens mediahistoricus Huub Wijfjes is het prima dat DPG en Mediahuis op efficiëntie gericht zijn als ze daarmee „ons pluriforme krantenlandschap overeind houden”. Hij wijst op het contrast met de eigenaren van vóór de duopolietijd. Kranten waren toen veelal in handen van investeringsmaatschappijen met namen die klinken als Griekse goden: Apax, Mecom, Egeria. „Die zogen de kranten leeg. Dat was de grootste ramp in de Nederlandse krantengeschiedenis.” Hoofdredacteuren stellen dat hun huidige eigenaren - Christian van Thillo en zijn familie (DPG) en de families die grotendeels eigenaren zijn van Mediahuis - een ‘krantenhart’ hebben. En ze wijzen op de redactiestatuten die garanderen dat kranten onafhankelijk kunnen opereren, zonder marsorders van de Vlaamse eigenaren zoals, in de woorden van De Vries, in „allerlei complottheorieën” wordt gesuggereerd.

‘Monopolievorming maakt sector kwetsbaar’

Allemaal argumenten die op zich kloppen, maar die de kern missen, zegt senior adviseur Leon Willems van Free Press Unlimited. „Monopolievorming maakt kranten gezond, maar de sector als geheel kwetsbaarder.” Als één van de concerns in handen van een eigenaar met minder liefde voor journalistiek komt, is direct een groot deel van de journalistiek kwetsbaar, zegt hij. „Wanneer je meer uitgevers hebt, kan er een keer een omvallen zonder dat het hele landschap in een keer verarmt. Je bent nu afhankelijk van een individu met een hart. Wat als Christian van Thillo morgen onder de trein komt?” Of: als bijvoorbeeld Facebook DPG of Mediahuis probeert te kopen?

Tja, „wat als morgen de hemel valt” reageert Van Dijk. „Tja, er kan morgen ook een komeet op aarde storten”, zegt De Vries. Leupen erkent dat de omvang van DPG haar kleine Parool zowel beschermt als in een rampscenario „totaal kwetsbaar” maakt. „Daar heb ik geen grip op, en daar ben ik me zeer van bewust.” Rijpma (AD): „De ervaringen met eigenaars uit het verleden geven aan dat die waarschuwing (van Willems, red.) niet geheel onterecht is. Maar er is op dit moment niks dat me doet denken dat de Van Thillo’s van DPG af zouden willen.”

Het lijkt er eerder op dat de mediamarkt nog verder zal samenklonteren, ook vanwege de economische crisis die in de lucht hangt. Zo werken Mediahuis en DPG al voorzichtig samen, bijvoorbeeld in een joint venture van hun autosites om marktleider AutoScout24 van de troon te stoten. Hoe sterker mediabedrijven worden, hoe beter ze een vuist kunnen maken tegen Google en Facebook, zegt mediahistoricus Wijfjes. Die big tech-bedrijven namen een groot deel van de advertentiemarkt over. Persvrijheidsman Willems werpt tegen dat het goed is als uitgevers op punten samenwerken tegen big tech, maar dat de macht van Facebook en consorten vooral door de politiek moet worden ingeperkt, bijvoorbeeld met belastingen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuw media-ondernemerschap – en daarmee meer pluriformiteit.

Een megafusie tot DPG-Mediahuis zien de meeste hoofdredacteuren niet zitten. Evert van Dijk (Dagblad van het Noorden) staat er anders in. Het échte probleem is volgens hem dat jongeren nauwelijks voor nieuws betalen. Als meer samenwerking daar verbetering in brengt „juich ik dat toe”. De tijden van zelfstandigheid zijn tóch al voorbij, benadrukt hij. „Ik had het fijn gevonden als we zelfstandig waren gebleven, maar we maakten miljoenen verlies. Al die mensen die krokodillentranen huilen, vraag ik: hoe hadden we het dán moeten oplossen?”

Wat NRC ervan denkt NRC voelt zich senang bij Mediahuis, zegt hoofdredacteur René Moerland. Dat het een groot en internationaal bedrijf is vindt hij niet bezwaarlijk. „Het is juist goed als een echt krantenbedrijf zich op die manier ontwikkelt.” Mediahuis is decentraler georganiseerd dan DPG, waardoor NRC Media als dochtermaatschappij relatief wendbaar is. Het kan bijvoorbeeld volop investeren in het grote nieuwe speerpunt: podcasts. „De ideale verhouding is dat je schaal hebt waar nodig, zoals bij de ontwikkeling van redactiesystemen, en dat je vrijheid hebt waar mogelijk.” Over kopijdeling, waarover intern scherpe discussies zijn gevoerd, zijn de afspraken relatief strikt: regiokranten en De Standaard mogen maximaal 300 NRC-artikelen per jaar overnemen. „Wij winnen daar niet per se iets mee. Maar we zien wel het belang van florerende regionale kranten. Daar dragen we graag aan bij.” Zelf neemt NRC slechts sporadisch iets over. Van uitwisseling met tegenpool De Telegraaf is en zal geen sprake zijn, zegt Moerland. Vroegere zaktijden staan ook bij NRC op de agenda, waar dat helpt om bezorgproblmen te verlichten. Dat de krant „veel te vaak” niet wordt bezorgd is „een enorme bron van frustratie.”