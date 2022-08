Tom Roth onderzoekt of je orang-oetans kunt leren tinderen

Zijn lange, oranjebruine vacht glanst in de zon. De zes andere orang-oetans in de Apenheul hebben allang de schaduw opgezocht, maar het felle licht lijkt Amos niet te deren. Vol overgave kauwt hij op een wortel. Zijn gezicht is getooid met twee imposante wangplaten: halfronde uitsteeksels aan weerszijden van de kop.

„Een orang-oetanman in de kracht van zijn leven”, zegt gedragsbioloog Tom Roth vanaf het observatieplatform. „Bij oudere mannetjes zie je dat de wangplaten wat meer gaan hangen.” Maar Amos is halverwege de twintig, en in trek bij het andere geslacht. Twee van de orang-oetanjongen die hier rondlopen, zijn van hem.

CV Tussenjaar Indonesië Tom Roth (1993) groeide op in Amsterdam, waar hij als kind al graag naar Artis ging. Tijdens een tussenjaar na de middelbare school ging hij in Indonesië met een bevriende primatoloog het veld in, en raakte zo gefascineerd door orang-oetans. Tijdens zijn biologiestudie liep hij diverse keren stage in de Apenheul, waar hij nu ook werkt voor zijn promotieonderzoek.

Niet elk mannetje valt zo in de smaak, zegt Roth. „Het komt voor dat een orang-oetan naar een dierentuin wordt overgeplaatst vanwege een fokprogramma, en er vervolgens helemaal geen klik blijkt te zijn en er ook geen paring plaatsvindt. Terwijl er omwille van de genetische diversiteit wél nieuw nageslacht nodig is.” Juist bij orang-oetans verlopen fokprogramma’s soms behoorlijk traag. „Ze zijn nogal op zichzelf. Het zijn geen groepsdieren, zoals chimpansees. En bovendien zorgen de vrouwtjes nog zo’n zeven jaar voor hun jong. Zeven jaar waarin ze géén ander kind krijgen. Dus áls een vrouwtje dan paarbereid is, wil je wel graag dat er een match is met een potentiële partner.”

Om die reden doet Roth, als promovendus bij Apenheul en de Universiteit Leiden, onderzoek naar ‘Tinder’ voor orang-oetans. Met behulp van diverse cognitieve tests probeert hij meer inzicht te krijgen in de partnerkeuze van orang-oetans – om zo hopelijk in de toekomst te kunnen voorspellen of tussen twee apen wel of geen vonk zal overslaan.

Tinderende orang-oetans, wat moet ik me daarbij voorstellen?

„Ik onderzoek of er een manier is waarop je de interesse van een orang-oetan in een potentiële partner kunt vaststellen, zónder dat ze elkaar in het echt al zien. Bij mensen weten we dat die interesse onder meer naar voren komt in de tijdsduur waarmee proefpersonen naar foto’s van anderen kijken. Hoe aantrekkelijker de persoon op de foto wordt bevonden, des te langer wordt er naar die foto gekeken. Als de fascinatie van een orang-oetan voor een soortgenoot op soortgelijke wijze is te meten, dan zou je dus verwachten dat hun blik vooral wordt getrokken door een partner die zij het knapste vinden.

„Omdat swipen op een smartphone zoals bij mensen-Tinder niet zo eenvoudig is, hebben we alternatieve methoden ontwikkeld, met behulp van grote touchscreens en eyetracking. Bij die laatste methode kun je met infraroodcamera’s meten waardoor hun blik wordt getrokken. Door een foto van een man mét wangplaten of juist een man zonder wangplaten, bijvoorbeeld. Beide typen komen voor in de natuur, maar over het algemeen zijn de wangplaatmannen meer in trek bij vrouwelijke orangs.”

Ook mannetjes kijken trouwens langer naar die foto’s, mogelijk om de concurrentie in ogenschouw te nemen

Als je dat al weet, is dit onderzoek dan nog wel nodig?

„Ja, want het zijn niet alléén de wangplaten die meetellen. Bij individuele voorkeuren gaat het ook om allerlei subtiele nuances waar we nu nog geen weet van hebben. Maar met eyetracking hebben we vastgesteld dat de blik van deelnemende apen inderdaad significant langer wordt getrokken door foto’s van wangplaatmannen. Ook mannetjes kijken trouwens langer naar die foto’s, mogelijk om de concurrentie in ogenschouw te nemen. Nu we weten dat die methode werkt, kunnen we vervolgens meer gedetailleerde testen doen. Bijvoorbeeld of ze ook een voorkeur hebben voor één specifiek mannetje met wangplaten.

„Bij de touchscreenexperimenten waren we minder succesvol. Door te klikken op gekleurde stippen konden de apen kiezen wat voor foto ze te zien zouden krijgen. Het maakte ze niet uit welke foto er zou verschijnen, maar ze hadden wel een voorkeur voor rode stippen. En los daarvan is tijdens de experimenten, hier en in Ouwehands Dierenpark, weleens apparatuur gesneuveld door hun enthousiasme.”

Samboja, een orang-oetanvrouwtje in de Apenheul. Foto Dieuwertje Bravenboer

Roth haalt een computerscherm tevoorschijn, om ook mijn oogbewegingen te volgen. Steeds krijg ik, gedurende een paar seconden, foto’s van twee orang-oetan-mannen te zien – ook ik blijk vatbaar voor de looks van wangplaatmannen. Tussendoor verschijnt er een kort filmpje van een dierverzorger. „Daarmee zorg je dat de blik weer naar het midden van het scherm wordt getrokken.” Alle orang-oetans doen geheel vrijwillig mee aan de experimenten, zegt hij. „Twee keer per week hebben ze toegang tot het scherm in hun binnenverblijf. Ze kunnen zelf kiezen of ze meedoen aan het onderzoek of niet.”

Vóór het computerscherm is een plexiglasscherm bevestigd met daarin een speciale drinknippel, waar verdunde limonade uitkomt als beloning voor de deelnemende dieren. Roth: „Ook Amos doet mee. Die zuigt soms zo enthousiast aan de nippel dat het plexiglas beslaat.”

Komen er ook foto’s van vrouwtjesapen voorbij?

„In eerste instantie kijken we alleen naar de partnerkeuze van vrouwelijke orang-oetans, en laten we uitsluitend foto’s van mannetjes zien. Over het algemeen lijken de voorkeuren van de mannelijke apen iets minder geprononceerd. Zij kunnen natuurlijk ook makkelijker met meerdere vrouwtjes paren. Terwijl: als je als vrouw maar één jong in de zeven jaar baart, wil je wel direct goed kiezen.”

We gaan ervan uit dat zorgzaamheid minder meespeelt, omdat orang-oetans niet echt een relatie vormen

Hoe onderzoek je voorkeuren voor niet-zichtbare eigenschappen, zoals zorgzaamheid of geur?

„We gaan ervan uit dat zorgzaamheid minder meespeelt, omdat orang-oetans niet echt een relatie vormen. Een orang-man zorgt sowieso niet voor de jongen.

„Wat betreft geuronderzoek: dat is ontzettend gecompliceerd om goed en betrouwbaar uit te voeren, ook bij mensen. Dat laten we op dit moment buiten beschouwing. Wel doen we onderzoek naar geluiden: zogeheten long calls, die door mannen met volgroeide wangplaten worden gegeven. In een Duitse dierentuin hebben we gefilmd hoe een ovulerend vrouwtje ontzettend onder de indruk was van via een luidspreker afgespeelde long calls. Tienerapen bij wie de wangplaten in ontwikkeling zijn maken ook wel geluiden, maar die worden lang niet zo imposant bevonden. Zij klinken echt als pubers met de baard in de keel.”

Sommige apensoorten herkennen elkaar aan hun achterste. Tonen jullie ook foto’s van orang-oetan-billen?

„Van bijvoorbeeld chimpansees weten we inderdaad dat ze daaraan van alles kunnen aflezen, waaronder identiteit en aantrekkelijkheid – vruchtbare vrouwtjes hebben een meer gezwollen, donkerroze achterste. Maar bij orang-oetans vindt er nauwelijks zwelling in die regionen plaats, en bovendien hebben ze een behaarde bips. Er valt dus te weinig aan te zien.”