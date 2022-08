Singapore heft verbod op seks tussen mannen op

Seks tussen twee mannen is binnenkort niet meer verboden in Singapore. Dat heeft premier Lee Hsien Loong zondag op nationale televisie bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. Het verbod, artikel 377A van het Singaporese wetboek van Strafrecht, verbiedt gross indecency tussen mannen, maar wordt over het algemeen gezien als een verbod op homoseks.

Lee zei dat „homo’s nu meer geaccepteerd zullen worden”, en dat het opheffen van de wet in lijn staat met de „huidige sociale bewegingen”. Hij zei overigens ook dat de regering de wetten rondom het huwelijk, dat alleen tussen een man en vrouw is toegestaan, gaat aanscherpen. Hiermee wordt het nog moeilijker om het homohuwelijk te legaliseren. Lee zei dat Singapore op die manier een „traditionele samenleving” blijft.

Artikel 377A werd geïntroduceerd door de koloniale Britse regering in India in de negentiende eeuw. Ook in andere gebieden die de Britten domineerden gebruikten ze Indiase strafrechtelijke wetten, zoals artikel 377A. Verschillende voormalige Britse koloniën, zoals Kenia, Maleisië en Myanmar, hebben nog steeds een versie van 377A.