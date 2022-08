Opnieuw sliepen ongeveer 300 mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

In de nacht van zaterdag op zondag hebben opnieuw honderden asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat aan persbureau ANP weten dat het om ongeveer 300 mensen gaat. Het is al de zoveelste nacht op een rij dat mensen door de drukte buiten moesten overnachten.

De afgelopen weken sliepen asielzoekers vaker noodgedwongen buiten, soms met honderden tegelijk. Soms sliepen ze ook op stoelen of in wachtruimtes. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag sliepen zo’n 300 mensen buiten. Het was toen voor het eerst dat het aantal zo hoog was. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maandenlang overvol, waardoor statushouders niet kunnen doorstromen naar een vaste locatie.

Vrijdag liet de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort, weten dat het voorterrein van het aanmeldcentrum is ingesteld als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief kan fouilleren en het cameratoezicht wordt verscherpt. De keuze werd gemaakt omdat de gemeente zich zorgen maakt over de sociale veiligheid, brandveiligheid en de hygiëne bij de poort van het aanmeldcentrum. De maatregel zou zowel medewerkers op het terrein als kwetsbare asielzoekers, zoals kinderen, moeten beveiligen.

