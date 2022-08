Opnieuw protest in Albergen tegen komst asielzoekerscentrum

In het Overijsselse Albergen vindt zondag opnieuw een demonstratie plaats tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vanaf 14.00 uur begon een protesttocht vanaf de parkeerplaats van een café in Albergen, zo melden regionale media en persbureau ANP. De tocht eindigde bij hotel ’t Elshuys, waar binnenkort asielzoekers worden opgevangen, en zou zeker zo’n vier- tot vijfhonderd deelnemers tellen.

Aan demonstranten zijn Nederlandse vlaggen uitgedeeld, die zij al lopend en bij wijze van protest omgekeerd vasthielden. Ook waren in handen van deelnemers en aan de kant van de weg borden te zien met teksten als „Zonder overleg neemt het kabinet onze stem weg” en „Vrij Nederland wordt dictatuur”. Organisator van het protest en inwoner van Albergen Hennie de Haan zei tegen persbureau ANP de demonstratie „ontroerend en hartverwarmend” te vinden.

Tegen de komst van het asielzoekerscentrum wordt al de hele week gedemonstreerd. Eerder deze week kondigde staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) aan dat hotel ’t Elshuys een asielzoekerscentrum wordt, met plek voor zeker driehonderd mensen. Inwoners van de plek stellen 300 asielzoekers op een plek van ruim 3.500 inwoners „te veel” te vinden. Bij de demonstratie van zondag waren volgens regionale media ook mensen uit andere plaatsen dan Albergen aanwezig.

Het kabinet ziet zich genoodzaakt Albergen te dwingen tot opvang vanwege de huidige crisis in het asielsysteem. Het aantal opvangplekken is te klein voor het aantal binnenkomende mensen. In het Oost-Groningse Ter Apel, waar asielzoekers zich bij aankomst in Nederland moeten melden, sliepen deze week meermaals honderden mensen buiten bij een gebrek aan bedden. Albergen is de eerste plek waar het kabinet overging tot dwang. Het koopcontract van het hotel zou al ondertekend zijn en naar verwachting vangt de locatie vanaf volgende maand asielzoekers op.

