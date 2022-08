Nederlandse militair in Irak in borst geschoten tijdens wapenonderhoud

Een Nederlandse militair in Irak is zondagmiddag zwaargewond geraakt, toen hij tijdens wapenonderhoud in de borst werd geschoten. Dat heeft het ministerie van Defensie zondagavond bekendgemaakt. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

De militair, onderdeel van de eenheid 11 Luchmobiele Brigade, is volgens het ministerie per luchttransport en in „kritieke toestand” naar een militair ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad vervoerd. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident en de familie van de militair is op de hoogte van het ongeluk.

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim laat op Twitter weten op de hoogte te zijn van de gewonde militair. „Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.”

Vliegveld Erbil

De 11 Luchtmobiele Brigade, die zo’n tweeduizend militairen telt, is een gevechtseenheid van de infanterie die relatief snel in te zetten is: binnen 7 tot 20 dagen wereldwijd. De brigade kan ingeschakeld worden om eigen grondgebied te verdedigen, of bijvoorbeeld voor rampenbestrijding of humanitaire hulp.

De gewonde militair is onderdeel van een eenheid van 120 militairen die het vliegveld in het Noord-Iraakse Erbil verdedigt. Nederland is daar onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel.