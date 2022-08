Lorena Wiebes Europees kampioene wegwielrennen na fotofinish

Wielrenster Lorena Wiebes is Europees kampioene wielrennen op de weg. De 23-jarige Nederlandse was zondagmiddag in de massasprint in München net te snel voor de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Tegen de NOS zegt Wiebes blij te zijn met het resultaat. „We hebben echt laten zien dat we een team zijn.”

Een paar honderd meter voor de eindstreep reden twee treinen van de Nederlandse en Italiaanse ploegen naast elkaar. Charlotte Kool bracht Wiebes in het wiel van Elisa Balsamo, zodat de Nederlandse met een goed getimede sprint voorbij de regerend wereldkampioen kon. Even leek het alsof Balsamo weer wist terug te komen, maar op de finishfoto bleek Wiebes met een halve wiellengte de winnaar.

Nederland heeft nu de Europese titels op de weg bij zowel de mannen als de vrouwen. Eerder op deze EK pakte sprinter Fabio Jakobsen die titel ook.