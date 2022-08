‘Gijzeling in Somalisch hotel na dertig uur voorbij door inzet troepen’

Somalische troepen zouden zaterdagavond laat een einde hebben gemaakt aan de gijzeling in het Hayat-hotel in de hoofdstad Mogadishu. Dat zegt een veiligheidscommandant tegen persbureau AFP en wordt bevestigd aan Reuters. Alle aanvallers, van terreurgroep Al-Shabaab, zouden daarbij zijn gedood. Het is niet bekend hoeveel doden er in totaal zijn gevallen bij de gijzeling, berichten van internationale media lopen uiteen van twaalf tot twintig doden.

De militanten lieten vrijdag twee autobommen afgaan bij het hotel, waarna ze het gebouw al schietend binnengingen. Daarbij zijn burgerdoden gevallen. Vervolgens verschansten ze zich in het hotel en hielden bezoekers gegijzeld. Het hotel is een populaire plek die vaak wordt bezocht door leden van de regering. Het is nog niet bekend hoeveel mensen werden vastgehouden en of daar overheidsfunctionarissen bij zaten.

De regering zou zondag een persconferentie geven en dan met meer informatie over de aanval komen. Al-Shabaab, een aan Al-Qaida gelieerde groepering, voert al meer dan tien jaar strijd tegen de zwakke overheid van Somalië. De aanval op het hotel is de eerste grote aanslag in het land sinds in juni de nieuwe president, Hassan Sheikh Mohamud, aantrad.

