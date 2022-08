Dochter van Kremlin-ideoloog overleden door auto-explosie in Rusland

Darja Doegina, dochter van Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin, is zaterdagavond om het leven gekomen door een autobom vlak buiten Moskou. Dat bevestigt de Russische onderzoekscommissie zondag. Aleksandr Doegin heeft veel invloed op de Russische president Vladimir Poetin en wordt weleens het brein achter de Russische invasie in Oekraïne genoemd.

Verschillende media melden dan ook dat het doelwit van de explosie Doegina’s vader zou zijn geweest. De auto waarin ze reed op het moment van de ontploffing was van hem, meldt TASS. Volgens hulpmedewerkers was zij de enige inzittende en overleed ze ter plekke. In een verklaring zegt de onderzoekscommissie dat de explosie is veroorzaakt door een bom die afging terwijl Doegina op de snelweg reed. Daarna vatte het voertuig vlam. Alle mogelijke opties over de dader(s) worden nog open gehouden tijdens het onderzoek.

Doegina is volgens Russische staatsmedia 30 jaar geworden. Haar vader staat bekend als ‘het brein van Poetin’. De ultra-nationalist zou Poetin geholpen hebben met het vormen van zijn expansionistische beleid. Hij is al jaren een voorstander van het annexeren van Oekraïne en pleit voor het samenvoegen van Russischtalige gebieden. Doegina zou haar vaders ideeën steunen en op tv zijn verschenen om de oorlog in Oekraïne te steunen.

