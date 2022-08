Albanië verdenkt twee Russen en Oekraïner van spionage bij wapenfabriek

Twee Russen en een Oekraïner zijn zaterdag gearresteerd op verdenking van spionage bij een militaire fabriek in Albanië. Dat maakte het ministerie van Defensie van het land zaterdagavond laat bekend. De drie verdachten werden overdag gezien bij de fabriek in Gramsh, 80 kilometer ten zuiden van hoofdstad Tirana, waar in het verleden wapens werden geproduceerd.

Een 24-jarige Russische man werd als eerste opgepakt nadat bewakers zagen dat hij foto’s aan het maken was van het terrein. Hij verzette zich bij zijn arrestatie en gebruikte daarbij volgens het ministerie een verlammende spray. Twee soldaten zijn daardoor gewond geraakt. Een Russische vrouw van 33 en een Oekraïense man van 25 zijn kort daarna opgepakt op het terrein, nadat de politie hun auto blokkeerde.

De Gramsh-fabriek is in 1962 geopend om kalasjnikovs te produceren, maar is volgens defensieminister Niko Peleshi al lang niet meer in gebruik. Hij bezocht zondag de gewonde soldaten in het ziekenhuis, die niet in levensgevaar verkeren. Het is nog niet duidelijk wat de drie verdachten precies wilden. „Dit is geen gewoon incident, maar we kunnen geen overhaaste conclusies trekken”, zei hij. De Albanese premier Edi Rama twitterde af te wachten tot duidelijk wordt wat er nu precies is gebeurd bij de fabriek.