Voormalig hoofdaanklager Mexico gearresteerd in verdwijningszaak 43 studenten

De Mexicaanse voormalig topaanklager Jesús Murillo is gearresteerd in de zaak naar de verdwijning van 43 Mexicaanse studenten in 2014. Hij werd vrijdagavond in zijn huis in Mexico-Stad opgepakt, een dag nadat een speciaal voor de verdwijning opgerichte waarheidscommissie een uitvoerig rapport naar buiten bracht, zo melden Mexicaanse media. Murillo zou als voormalig aanklager het onderzoek naar de verdwijning - dat door de commissie een ‘staatsmisdaad’ wordt genoemd - hebben belemmerd.

Murillo is gearresteerd op beschuldiging van onder meer „gedwongen verdwijning”. Binnen enkele uren na de arrestatie van Murillo heeft het Mexicaanse Openbaar Ministerie nog eens 64 arrestatiebevelen vrijgegeven - voor militairen, politieagenten en functionarissen - in verband met de verdwijningszaak, meldt persbureau AFP zaterdag.

Lees ook: De verdwijning van 43 Mexicaanse studenten was een ‘staatsmisdaad’

Ontvoerd door politie

In september 2014 verdwenen er in de Zuid-Mexicaanse staat Guerrero 43 studenten van een lerarenopleiding, die onderweg waren naar Mexico-Stad. Slechts drie lichamen zijn tot op heden gevonden. Het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Mogelijk zijn de studenten ontvoerd door lokale politieagenten, die hen verwarden met bendeleden. Het schandaal zou vervolgens verhuld zijn door de regering van voormalig leider van Mexico Enrique Peña Nieto.

Murillo hield onder president Nieto toezicht op het officiële onderzoek naar de verdwijning destijds, dat later zeer bekritiseerd is omdat het onderzoek corrupt zou zijn. Zo werd informatie achtergehouden en werden getuigen naar verluidt gemarteld. De huidige president Andrés Manuel López Obrador stelde bij zijn aantreden in 2018 direct een nieuwe commissie in die de verdwijning nu opnieuw heeft onderzocht.