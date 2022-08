Teunissen pakt rode leiderstrui in tweede Vuelta-etappe, Van den Berg verovert bergtrui

Mike Teunissen heeft in de tweede etappe van de Ronde van Spanje zaterdag de rode leiderstrui veroverd. De Nederlandse renner van de Jumbo-Visma-ploeg werd vierde in de etappe, waarin het peloton over 175 kilometer van Den Bosch naar Utrecht reed. Teunissen finishte bij het Utrechtse Science Park achter de Ierse etappewinnaar Sam Bennett, die de massasprint won. De bonificatieseconden die hij daarmee veroverde, brengen hem aan de leiding van het algemeen klassement.

Teunissen neemt de rode trui over van zijn land- en ploeggenoot Robert Gesink. Hij mocht la roja dragen omdat hij vrijdag in de door zijn ploeg Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit als eerste over de finish was gekomen. Tegenover de NOS bedankte Teunissen zijn ploeggenoten en zei hij „superveel te gaan genieten van morgen”. Dan draagt hij de trui in de derde etappe, die begint en eindigt in Breda.

Mike Teunissen in het rood. Foto Peter Dejong/AP Photo

Julius van den Berg, de Nederlandse renner van EF Education-EasyPost, veroverde de bergtrui. Van den Berg kwam als eerste boven op de Amerongse Berg, wat hem twee punten voor het bergklassement opleverde. De organisatie van de Vuelta a España had de berg met een hoogte van 66 meter en een gemiddeld stijgingspercentage van 3,3 procent voor de gelegenheid omgedoopt tot Alto de Amerongse Berg.

De Vuelta start dit jaar voor de tweede keer in Nederland. In 2009 startte de Ronde van Spanje al eens in Assen en dit jaar ging de wielerwedstrijd met de ploegentijdrit van start in Utrecht. Na de tweede etappe tussen Den Bosch en Utrecht vindt zondag de laatste etappe in Nederland plaats. Maandag reist het peloton op de rustdag naar Spanje om de koers te vervolgen.