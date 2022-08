Onder luid gejuich werd de 69-meter hoge Amerongse Berg bedwongen

Wit met blauwe stippen is de trui die Julius van den Berg in de derde etappe van Breda naar Breda mag dragen. De 25-jarige Nederlander van EF Education-EasyPost mag zich voor even de bergkoning van de Ronde van Spanje noemen. En dat deed hij door als eerste in de Utrechtse Heuvelrug de 69 meter hoge Amerongse Berg te bedwingen. Van den Berg verdiende er onder luid gejuich van het publiek de eerste twee punten voor het bergklassement mee. „Een Nederlandse winnaar, dat is toch wat we hier het liefste willen”, zegt Berry van den Brink, van het Amerongse wielercafé De Proloog.

Ruim een uur na de machtsgreep van Van den Berg nam Mike Teunissen in Utrecht de rode leiderstrui over van Robert Gesink. Na de zege van Jumbo-Visma bij de ploegentijdrit op de eerste dag, is zo het Nederlandse succes bij La Vuelta ongekend. Op veel plekken stond het publiek rijen dik langs de route tussen Den Bosch en Utrecht. Al zal het veel internationale deelnemers niet opgevallen zijn dat de driekleur in dorpjes als Woudenberg, Leersum en Amerongen soms uit protest ondersteboven hing. „Wij staan achter de boeren en dat willen we laten zien”, zegt houthandelaar Jan Hendrik Versluis, die grote omgekeerde vlaggen langs het parcours heeft gehangen. „Maar het wielerfeest zullen we niet verstoren.”

Vreedzaam protest

Het feest van La Vuelta werd ook niet verstoord. In Woudenberg hielden honderden boeren een vreedzaam protest. Aan de voet van de Amerongse berg genoten de wielerliefhebbers al vroeg in de ochtend van de komst van de Ronde van Spanje. De gedachten gingen terug naar 2010 toen de Giro d’Italia door het dorp kwam. Het was destijds de Duitser Paul Voss die als eerste boven was. Duizenden wielerliefhebbers reden de afgelopen twaalf jaar deze ‘puist’ op, voordat Van den Berg de lokale records op Strava verpulverde. „Zijn tijd zal voorlopig wel blijven staan”, zegt Van den Brink bij De Proloog.

Talloze malen is hij zelf de Amerongse Berg opgereden. Met een officiële hoogte van 69,2 meter boven NAP is dit het hoogste punt van de provincie Utrecht. De Spanjaarden hebben hem tot de ‘Alto de Amerongen’ gedoopt.

De heuvel is het pronkstuk in een van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Hij is 2,2 kilometer lang, overbrugt 58 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,7 procent. Een klim van de vierde categorie. „Voor ons is dit een serieus klimmetje hoor”, zegt Van den Brink lachend. „Maar voor de profs stelt het allemaal niet veel voor.”

Dat klopt. Al lijkt het groepje renners dat als eerste omhoog gaat zich een paar keer te vergissen in de top. Dat is in het voordeel van Van den Berg, die wél weet waar de eerste punten voor de bolletjestrui te verdienen zijn. Hij zal er later tijdens de Ronde van Spanje vast nog weleens aan terugdenken bij het beklimmen van ‘echte bergen’ als Alto del Purche, Puerto de Navacerrada en Collado Fancuaya. „Prachtig toch, dat onze berg nu in één adem met die toppen mag worden genoemd?”, zegt wielerliefhebber Joost Doelman.

De Nederlander Mike Teunissen in de rode trui als leider van de Ronde van Spanje. Foto Peter de Jong / AP

Doelman, in het dagelijks leven werkzaam bij een zorgverzekeraar, heeft in aanloop naar La Vuelta Holanda als oprichter van de Stichting GreenRace verschillende activiteiten georganiseerd om anderen te enthousiasmeren voor wielrennen. Zo verreden kinderen in de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar een zogenaamde ‘dikke banden race’ over 600 meter op hun eigen fietsen. Daarnaast vindt de stichting het van belang dat de koers ‘groen’ is. „Na de etappe wordt Amerongen schoongeveegd”, stelt Doelman. „Dan ruimen we ook rommel op die er al lag. Zo wordt Amerongen nóg schoner dan het was.”

Vliegveld Soesterberg

Voordat de renners in Amerongen aankwamen, had Doelman zijn dorp „met pijn in het hart” verlaten, omdat hij een beter zicht op de koers had bij pannenkoekenhuis Bergzicht in Woedenberg. Daar flitsten de renners twee keer langs voordat ze via Leusden en Amersfoort op het voormalige militaire vliegveld van Soesterberg aangingen voor een tussensprint. De Deen Mads Pedersen kwam daar als eerste over de streep. Hij verdiende twintig punten voor de groene trui. Maar omdat hij in Utrecht de sprint om de etappezege verloor van de Ier Sam Bennett is het tricot voor de beste sprinter niet voor hem.

Julius van den Berg komt als eerste boven op de Alto de Amerongen. Foto Eric Brinkhorst

Pedersen moest het vooralsnog doen met de titel ‘snelste van Soesterberg’. Amateurfietser Eric van de Ven keek met ontzag naar de sprint, nadat hij zelf in de ochtenduren met honderden anderen over het asfalt fietste. „Prachtig dat La Vuelta hier komt”, zegt de 52-jarige fietser van wielervereniging Tempo Soest. „We zijn allang blij dat we hier mogen zijn. Vroeger was het verboden terrein van de NAVO. En nu is het vliegveld vaak dicht als broedplek voor de veldleeuwerik.” En dan lachend als de fietsers voorbij flitsen: „De Vuelta opent alle deuren. Nou ja, voor heel even dan.”