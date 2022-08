Openwaterzwemster Van Rouwendaal wint derde Europese titel op rij op de vijf kilometer

De Nederlandse zwemster Sharon van Rouwendaal is zaterdag Europees kampioen geworden op de vijf kilometer zwemmen in open water. Ze sleept zo op de Europese kampioenschappen in Rome voor de derde keer op rij de Europese titel binnen. Bij de EK in Glasgow in 2018 en vorig jaar in Boedapest zwom ze op de kortste afstand ook als eerste over de finish. Het is haar achtste Europese goud in totaal.

In de derde en laatste ronde zwom ze zaterdag in een eindsprint naar de eerste plaats, de Spaanse Maria de Valdés en Italiaanse Giulia Gabbrielleschi voorbij. „Dit was een heel goede race”, zei de tevreden Van Rouwendaal na afloop.

Zondag gaat de 28-jarige zwemster voor de titel op de tien kilometer. Bij die afstand won Van Rouwendaal een paar weken terug op de WK in Boedapest ook goud. Op de afstand 25 kilometer werd ze toen derde.

De EK-wedstrijden in open water werden de afgelopen week door het onstuimige weer – harde wind en hoge golven – een aantal keer verzet. Zo vielen de races van 5 en 25 kilometer afstand uiteindelijk allebei op zaterdag. Van Rouwendaal kon niet aan beide wedstrijden meedoen en maakte de keuze voor de kortste afstand.