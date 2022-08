Je zou het niet zeggen als je om je heen kijkt deze weken, maar er voltrekt zich een sociaal drama in Nederland. Terwijl de terrassen overvol zitten, miljoenen mensen vakantie vieren, de werkloosheid extreem laag is en de economie tot veler verrassing met 2,6 procent groeide ten opzichte van een kwartaal eerder, komen er elke dag duizenden mensen bij die niet meer weten hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Betalingsachterstanden lopen op, armoede neemt toe, het aantal mensen dat een voedselbank nodig heeft om rond te komen stijgt.

De oorzaken zijn bekend: de oorlog in Oekraïne en de verstoringen door de coronacrisis. Met name de zeer snel gestegen energieprijzen trekken als een financiële sluipmoordenaar door de economie, nu steeds meer mensen hun aflopende energiecontract moeten omzetten in een torenhoge duurdere variant. De groeiende economische problemen waar veel huishoudens mee kampen, kregen vrijdag een cijfermatige basis met de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. De inflatie zal over heel 2022 9,9 procent bedragen, schrijven de economen, en ettert volgend jaar nog door op een irritant hoge 4,3 procent.

Als gevolg hiervan zal de koopkracht gemiddeld met een onwaarschijnlijke 6,8 procent dalen. En volgend jaar is van herstel nauwelijks sprake: dan stijgt de gemiddelde koopkracht met 0,6 procent. En alsof die cijfers niet al ernstig genoeg zijn, is er ook nog een sprake van inflatie-ongelijkheid: hoe lager het inkomen, hoe sterker de financiële last van de inflatie wordt gevoeld. Anders gezegd: de mensen die het het minst kunnen hebben, worden het hardst geraakt.

Juist deze weken vergadert het kabinet over de Miljoenennota die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Daarin moet een antwoord gegeven worden op de vraag wat de coalitie gaat doen om huishoudens te helpen om niet kopje onder te gaan. Want dat er iets moet gebeuren, staat vast.

De grote vraag is alleen: wat? De roep om grootschalige compensatie voor de gestegen rekeningen is misschien begrijpelijk, maar gaat voorbij aan een aantal wezenlijke bezwaren. Zo is er een groot deel van de Nederlandse huishoudens dat ook een hogere energierekening nog prima zal kunnen betalen. Die hebben geen verlaging van de energiebelasting nodig. Daarbij is compensatie door de overheid geen kwestie van gratis geld: elke euro die de overheid nu uitgeeft aan koopkrachtreparatie, moet eerst zijn verdiend (via de belastingen). En tenslotte is een te grote geldinjectie vanuit de staat een recept om de inflatie nog veel langer op een hoog niveau te houden, zoals De Nederlandsche Bank deze week terecht opmerkte. De hoge inflatie komt vooral door tekorten aan de aanbodkant: van producten en diensten. Als de overheid consumenten gaat steunen in zulke tijden van schaarste, zullen de prijzen alleen maar verder stijgen.

Het goede nieuws lijkt te zijn dat het kabinet zich realiseert dat de vorige ronde van koopkrachtsteun zijn doel goeddeels heeft gemist. De 6,5 miljard euro die werd uitgegeven aan lagere energiebelastingen kwam voor een groot deel terecht bij de mensen die dat helemaal niet nodig hadden. Die fout zal niet nog een keer gemaakt worden.

Aan welke knoppen kan dan wel gedraaid worden? De lijsten met ambtelijke voorstellen daarvoor zijn schier eindeloos, maar duidelijk is dat in elk geval gedacht wordt aan het sneller en verder verhogen van het minimumloon en de uitkeringen. Ook wordt gesproken over het opleggen van een extra belasting aan bedrijven die de afgelopen jaren grote winsten boekten om met dat geld nog meer steun te betalen. Ook kan de belasting op vermogen omhoog, met als doel om de belasting op arbeid te verlagen. En inmiddels ligt er ook een oproep aan het bedrijfsleven om werknemers een stevige loonsverhoging te geven, ten koste van de eigen winstmarge vanzelfsprekend.

Deze puzzel zal de komende dagen gelegd moeten worden. De uitgangspunten daarbij moeten zijn dat de steun snel, effectief en vooral gericht moet zijn. En dat is al lastig genoeg, zei minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) deze week terecht. Electorale overwegingen dienen wat dat betreft buiten beschouwing te blijven: het bedienen van de eigen kiezers met douceurtjes hoort thuis in een campagne, niet in een begrotingsdebat in tijden van sociaal-economische rampspoed.

De opdracht is helder: compenseer waar het moet en herverdeel waar het kan. In essentie is dat waar een overheid voor is. Leg de rekening daar neer waar hij het best gedragen kan worden. Dat zal voor grote groepen huishoudens ten koste gaan van een deel van de 'normale' uitgaven, zoals vakanties, horeca of nieuwe kleding. Doet dat pijn? Jazeker. Is dat erg? Dat valt nog te bezien. Premier Mark Rutte zei het dit voorjaar al: we zullen allemaal iets armer worden.