Ierland. Een pub in een klein dorp. Een kleine dikke man blaast rook in mijn gezicht. Soan is zijn naam, hij maakt grafzerken. Zijn huis verwarmt hij met turf. „De regering wil het verbieden vanwege CO 2 -uitstoot.” Hij gebaart naar de donkere hemel. „Wat denken onze ministers als zij voor een VN-conferentie naar New York vliegen?” Een dunne, bebrilde man groet hem en loopt naar zijn auto. „Die gaat naar Oekraïne, vechten tegen de Russen.” Ik roep de man, maar de auto rijdt al weg. „Hem zien we niet meer terug. Ik zal een mooie steen voor hem maken.”

