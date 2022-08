Doden bij hotelbestorming in Somalische hoofdstad Mogadishu

In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn burgers gedood nadat militanten van de terreurgroep Al-Shabaab vrijdag het drukbezochte hotel Hayat binnenvielen. Volgens persbureau AP, dat zich baseert op informatie van de lokale politie en ooggetuigen, gaat het om minstens tien doden en veel gewonden. De Al-Shabaab-leden bevinden zich nog steeds in het hotel.

Vrijdagavond bestormden militanten van de aan Al-Qaida gelieerde groepering het Hayathotel. Met ten minste twee grote explosies vielen zij het gebouw binnen en hielden zij de bezoekers van het hotel gegijzeld. Volgens een politiewoordvoerder werd de eerste ontploffing veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. De tweede ontploffing van slechts een paar minuten later trof volgens getuigen vooral reddingswerkers en burgers die zich naar de plaats van het eerste ongeval hadden gesneld.

De jihadisten bevinden zich zaterdag nog steeds op de bovenste verdiepingen van het hotel en houden daar meerdere mensen gegijzeld - volgens Somalische media zitten daar meerdere prominente politici tussen. Het Hayathotel is een populaire plek die vaak wordt bezocht door leden van de regering. Of er ook overheidsfunctionarissen zijn omgekomen is nog niet bekend.

Somalische veiligheidstroepen hebben inmiddels burgers, onder wie ook kinderen, uit het gebouw weten te bevrijden, al is het niet duidelijk hoeveel mensen er nog vastzitten. Mogelijk loopt het dodental later nog op. Grote delen van het gebouw zijn door de gevechten tussen de militanten en het Somalische leger verwoest. Al-Shabaab, de groepering die al meer dan tien jaar opstand voert tegen de zwakke overheid van Somalië, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.