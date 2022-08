Bus botst op stilstaande voertuigen in Zuid-Turkije: 16 doden en 22 gewonden

Bij een kettingbotsing in Zuid-Turkije zijn zaterdag volgens de Turkse autoriteiten 16 mensen om het leven gekomen en 22 mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn volgens de gouverneur van de provincie Gaziantep drie brandweerlieden, vier ambulancemedewerkers en twee journalisten. Op de snelweg tussen de steden Gaziantep en Nizip botste een bus op meerdere stilstaande voertuigen en personen, die ter plaatsen waren om hulp te verlenen bij een eerder ongeval waarbij een auto van de weg was geraakt.

Een journalist van persbureau Ihlas overleefde het ongeluk. Hij vertelt vanuit het ziekenhuis dat hij met collega’s en de hulpdiensten ter plaatse was na het eerdere ongeluk. „Het duurde een uur voordat we een gewonde uit de auto in de ambulance hadden gekregen.” Toen de journalist voor de ambulance langs liep zag hij een passagiersbus met hoge snelheid op de ambulance afkomen. „Ik riep nog: wegwezen. Daarna herinner ik me niets meer”, aldus de journalist.

In Turkije kwamen het afgelopen jaar volgens de officiële regeringsstatistieken 5.362 mensen om het leven bij ongelukken op de weg. Begin augustus kwamen nog vijftien mensen om bij een busongeluk in de provincie Balikesir in het westen van Turkije.

Update 16:51 uur: in een eerdere versie van dit bericht stond dat er twee ambulancemedewerkers om het leven zijn gekomen. Dat bleken er vier te zijn en is aangepast.