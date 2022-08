Brand bij gebouw omstreden islamitische stichting in Veldhoven

Bij een gebouw in het Brabantse Veldhoven waar de islamitische stichting Islamplanning gevestigd zit, is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De politie gaat uit van brandstichting, meldt een woordvoerder van de politie aan NRC. „We houden er rekening mee dat deze brand niet zomaar ontstaan is.” Er zijn nog geen aanhoudingen verricht of verdachten in beeld.

De brand in het islamitisch centrum begon rond 02.30 uur en werd kort daarna door de brandweer geblust. Niemand was op dat moment aanwezig in het pand. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de brand. Op foto’s is te zien hoe ruiten van het gebouw zijn ingegooid. „Het zou kunnen dat er brandbare vloeistof naar binnen is gegooid”, zegt de politiewoordvoerder. Rond de tijd van het uitbreken van de brand hebben omwonenden een scooter horen wegrijden. De politie doet op dit moment een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden.

De stichting Islamplanning verzorgt onder meer lessen voor kinderen en is in juni naar Veldhoven verhuisd. Veel bewoners waren tegen de komst van de stichting omdat deze in 2019 in opspraak kwam na onderzoek van NRC en Nieuwsuur: koranleraar en salafistisch prediker Mohammed Riani gaf jongeren radicale lessen waarin hij onder andere lijfstraffen verheerlijkte. Een petitie tegen de komst van de stichting in Veldhoven werd door honderden ondertekend.

