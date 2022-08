Bram Peper (PvdA) hielp zowel Rotterdam als Pim Fortuyn vooruit

„Bram Peper was een fatsoenlijk en integer man, die het uiterste van zichzelf heeft gevergd ten dienste van zijn land.” Zo besluit de gepensioneerde huisarts Henk van Osch in 2010 zijn biografie van de oud-burgemeester van Rotterdam en oud-minister. Peper (Haarlem, 1940) overleed deze zaterdag op 82-jarige leeftijd.

Fatsoenlijk en integer waren niet de eerste woorden die veel burgers te binnen schoten in maart 2000. In die maand trad Peper af als minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok vanwege overmatig declaratiegedrag als burgemeester van Rotterdam. Slaat het positieve oordeel van zijn biograaf op de burgemeester die op stadskosten privétrips maakte? De man die minderen in rang op het stadhuis aan de Coolsingel afblafte ten overstaan van alle aanwezigen?

Voorspellen is moeilijk, vooral als het om het verleden gaat, zei de historicus Jan Romein ooit. De Werdegang van Peper is er een mooi voorbeeld van. Zijn imago onderging de nodige wisselbaden. Van een warm bad (in de jaren tachtig) als eigenzinnige intellectueel met goed gevoel voor thema’s als vernieuwing van stad, via ijskoud na het uitbreken van de zogeheten bonnetjesaffaire, naar tenminste lauw toen bleek dat de ergste beschuldigingen over onterecht declaratiegedrag niet bleken te kloppen. Peper, hoewel gerehabiliteerd, bleef achter als kwetsbaar mens. „Ik ben geen hork, eerder een softie”, zei hij over zijn eigen gesteldheid, die de laatste jaren steeds meer geteisterd werd door pijnen en pijntjes.

De bonnetjesaffaire ontwikkelde zich tot toetssteen bij de beoordeling van deze vooraanstaand bestuurder en intellectueel, misschien wel ten onrechte. Bij het vellen van het definitieve oordeel over Peper kan de geschiedschrijver van straks niet om de vraag heen welke bijdrage Peper heeft geleverd in de aanloop naar de Fortuyn-revolte in Rotterdam. Die bezorgde Pepers geliefde sociaal-democratie in 2002 een historische nederlaag, slechts een voorbode van wat twee maanden later op landelijk niveau bij de Tweede Kamerverkiezingen zou gebeuren. Hoewel lange tijd populair in de stad, verloor de soms wat arrogante Peper allengs voeling met wat ooit de traditionele achterban was van de sociaal-democratie. Fortuyn en andere politici gingen er met delen van dat electoraat vandoor.

Fietsenmaker

Abraham Peper werd in het oorlogsjaar 1940 geboren als zoon van een fietsenmaker, later metaalbewerker. Vader Peper was communist en zat in het verzet, in dezelfde cel waarin Hannie Schaft actief was. Zoon Peper volgde de HBS-B en voetbalde in zijn vrije tijd niet onverdienstelijk in de eerste divisie bij RCH in Heemstede – hij werd enkele keren geselecteerd voor het nationaal amateurelftal. „Ik was absoluut een voorhoedespeler”, zei Peper later. „Dan heb je het per definitie over onderzoekende, getalenteerde, en eigenzinnige mannen. Als midvoor moet je aanvallen, kijken hoe je d’r door komt.” Een vergelijking met Klaas-Jan Huntelaar, de latere spits van Ajax, leek hem op zijn plaats.

Peper liep evenwel een grootse carrière in het voetbal mis en ging sociale wetenschappen studeren, eerst aan de Universiteit van Amsterdam, daarna aan de Universiteit van Oslo. In 1972 promoveerde hij met een veelgelezen aanval (zijn dissertatie beleefde drie drukken) op het welzijnswerk. Weinig doel- en resultaatgericht, was zijn oordeel. En ondoorzichtig. NRC prees het boek als een frontale aanval op de „verkalkte verantwoordelijkheidstructuur” binnen de wirwar van instellingen en organisaties.

Pepers afkomst en streven naar maatschappelijke democratisering brachten hem bij de PvdA. Hij sympathiseerde met Nieuw Links, de invloedrijke vernieuwingsbeweging in de partij – maar tot de harde kern behoorde hij niet. Peper had een eigen denkclubje, samen met partijprominenten als Jan Pronk: de Steenwijkgroep. Daar ontpopte hij zich als geharnast criticaster van de talrijke overleg- en adviesstructuren in Nederland. Ze maakten het bestuur stroperig, verhulden verantwoordelijkheden en werden te veel door één politieke stroming, de christen-democratie, gedomineerd. Daarmee werd Peper een ‘paars’ denker avant la lettre: de combinatie van PvdA, VVD en D66 zou de christen-democraten meer dan twintig jaar later (1994) uit het regeerkasteel jagen.

Peper hielp ook het programma van sociale vernieuwing formuleren, waarmee tijdens het derde kabinet-Lubbers de grote steden meer armslag werd gegeven. Het Grote Stedenbeleid werd zelfs een officiële portefeuille in het tweede paarse kabinet. „Ik maak de arrogante opmerking, dat ik dingen zag die anderen niet zagen”, zei Peper januari 2016 nog tijdens een tramritje met journalist Ferry de Groot.

De burgemeester is toch een soort „bestuurlijke randgroepjongere”, verzuchtte Peper

Zeven jaar hoogleraar

Wetenschappelijk stak Peper bleekjes af bij groten uit zijn vakgebied, zoals de socioloog Jacques van Doorn bij wie hij assistent was geweest. Ondanks zeven jaar hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit maakte Peper nooit echt carrière in de wetenschap. Geholpen door zijn politieke contacten in partij en stad, stapte hij in 1982 over naar de burgemeesterskamer aan de Coolsingel. Partijgenoot en burgemeester André van der Louw werd in dat jaar minister in het tweede kabinet-Van Agt.

Pepers eerste jaren als burgemeester vielen samen met een definitief afscheid van Rotterdam als de door oorlog en bombardementen gehavende stad. Het wegebben van de zware economische crisis werd zichtbaar in de skyline van Rotterdam. De wolkenkrabbers rukten op. Zuid kreeg met talrijke bouwprojecten nieuwe dynamiek. De voormalige hoerenbuurt Katen-drecht werd hip.

Was dit aan Peper te danken? Niet-partijgenoten, zoals stadgenoot en CDA-ideoloog Anton Zijderveld prezen hem om zijn visie. Zelf was hij minder enthousiast. Hij vond dat hij te weinig eigen beslisruimte had, en te veel het initiatief moest laten aan sterke wethouders als Joop Linthorst en Pim Vermeulen, en het powerduo van ‘de twee Hansen’ (Simons en Kombrink). De burgemeester is toch een soort „bestuurlijke randgroepjongere”, verzuchtte hij.

Peper moest het vooral hebben van slimmigheidjes, charme en contacten. Zo had hij in de werkkamer van toenmalig minister Hanja Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat, CDA) een maquette van de nieuw te bouwen Erasmusbrug achtergelaten. Geïmponeerd pluste Maij-Weggen het gat in de begroting voor de aanleg van de brug met tientallen miljoenen bij.

Ook zette Peper zijn reislust en persoonlijke charme in om overal ter wereld de belangen van de havenstad aan de man te brengen. Met daarbij regelmatig VVD-politica Neelie Kroes aan zijn zijde. Dit ‘paarse’, Rotterdamse huwelijk werd smullen voor de media.

Pepers eigenzinnigheid had ook z’n charme. In de schrijverswereld was er waardering voor Peper. Legendarisch werden zijn briefwisselingen met Gerard Reve over de sociaal-democratie. Zo wees Reve ‘kameraad Peper’ op het in de sociaal-democratie wijdverbreide misverstand dat strijdkreten inhoud moesten hebben. Welnee, schreef Reve, hoe nietszeggender hoe beter. „Franco won de burgeroorlog omdat zijn soldaten uit de loopgraven klommen met de leuze: Voor God en voor Spanje. En niet met de roep: Tien procent loonsverhoging.”

De stad hield minder van Peper dan de schrijvers. Het beeld rees van de arrogante bestuurder die de wereld afreisde, maar zijn eigen mensen vergat. „Ik stond niet bekend als een vriend van het volk, maar ik ging wel overal op bezoek”, zei hij later. Met prominente, ‘gewone’ Rotterdammers als Annie Verdoold – die Franse drugstoeristen op Spangen wegjoeg– en dominee Hans Visser van de Pauluskerk, onderhield Peper een moeizame relatie.

Declaraties

Op 28 oktober 1999 pakte het Algemeen Dagblad groot uit met het nieuws dat Bram Peper „in de zestien jaar dat hij burgemeester was van Rotterdam op grote schaal misbruik heeft gemaakt van gemeenschapsgeld en -goederen”. Als bron werden een aantal ex-medewerkers van Peper genoemd, van wie het merendeel anoniem wenste te blijven. Peper zat inmiddels in Den Haag, als minister.

De berichtgeving was een late afrekening van Rotterdammers op het gemeentehuis met hun arrogante burgemeester, zo luidt inmiddels de consensus. Niet dat er niks aan de hand was. Ook nadat het meeste stof was nedergedaald en accountantsonderzoek de enorme beschuldigingen tot kleine proporties had teruggebracht, bleven duizenden guldens aan declaraties onverantwoord. De hoge vlucht die de affaire nam, werd mede gevoed door het vitriool dat tijdens Pepers burgemeesterschap door de gangen was gestroomd.

Het was in dit klimaat dat een goede, Rotterdamse kennis van Peper uit een ver verleden furore begon te maken. Pim Fortuyn en Bram Peper waren alle beide sociologen en konden elkaars scherpe beschouwingen wel waarderen. Dat veranderde toen Fortuyn een baan in bij het gemeentelijk bestuur aan zijn neus voorbij zag gaan, schrijft biograaf Van Osch. Peper kreeg de schuld.

In een column uit november 1999 (een maand na het AD-artikel) die door Elsevier werd geweigerd en die Fortuyn prompt op internet zette, opende hij de aanval op het echtpaar Peper-Kroes. „Deze nonvaleurs, die als beleidsmakers zeker iets in hun mars hebben maar als mensen helemaal niets, terroriseren nu al sedert jaar en dag stad en land.” En: „Het echtpaar was dol op vernederingen door hooggeplaatsten van aan hen ondergeschikten.”

Augiasstal

Eind 2001 sloot Fortuyn zich aan bij de partij Leefbaar Rotterdam. Een van de speerpunten: het uitmesten van de augiasstal van het Rotterdamse gemeentehuis met zijn naar binnen gekeerde bestuurscultuur, grote afstand tot de straat, en PvdA-vriendjespolitiek. In maart 2002 behaalde de partij een monsteroverwinning en werd zij met bijna 35 procent van de stemmen de grootste partij in de raad.

In de jaren na de Fortuyn-revolte wilde de stad Rotterdam langzamerhand een streep gaan zetten onder het pijnlijke verleden met Peper. In 2008 werd er zelfs een portret van de oud-burgemeester onthuld op het stadhuis. Een foto van de gebeurtenis prijkt op de voorkant van Pepers biografie.

Ronald Sørensen, oprichter van Leefbaar Rotterdam en voormalig PvdA-lid, schreef bij die gelegenheid een column. Daarin beschreef hij hoe hijPeper ooit in een PvdA-vergadering gispte omdat de burgemeester een verkeersagent die hem op een overtreding had betrapt, de les had gelezen. „Ik vond geen gehoor. De burgemeester staat boven de partijen, werd gezegd. Dit was één van de druppels, die mijn PvdA-emmer deden overlopen. (…) De gelijkwaardigheidsprincipes, waar de sociaal-democratie voor dient te staan, werden in de praktijk door haar vertegenwoordiger en de hem omringende kliek met voeten getreden. (…) Pim is er niet meer om blijk te geven van zijn persoonlijke afkeer. Ik wel, en daarom ben ik er niet bij als dat portret onthuld wordt.”