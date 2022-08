Bol leidt estafetteploeg naar Europese titel op 4×400 meter

De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zaterdag goud gewonnen op het onderdeel 4×400 meter bij het EK atletiek in München. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol bleven met een tijd van 3.20,78 Polen (zilver) en Groot-Brittannië (brons) voor. De concurrenten eindigden met respectievelijk 3.21,68 en 3.21,74 op flinke afstand van de Nederlandse dames.

De Nederlandse estafetteploeg bouwde de race goed op. Saalberg lag als eerste loper in het midden van het veld toen ze het stokje aan Klaver overgaf. De jarige Klaver bracht Nederland in de tweede ronde daarop aan de leiding. Als derde loper gaf De Witte de leiding uit handen, maar de marge met de leidende lopers bleek overbrugbaar voor slotloper Bol. Na een versnelling halverwege haar ronde pakte ze de leiding terug en gaf die niet meer uit handen.

Voor Femke Bol betekent het haar derde goud op het EK atletiek. Eerder won ze ook al de onderdelen 400 meter en 400 meter horden. Bol is de zevende atleet ooit die drie gouden medailles wint op een EK. Eén van haar zes voorgangers is de legendarische Fanny Blankers-Koen. Zij deed dat op het EK van 1950 in Brussel. Na afloop toonde Bol zich tegenover de NOS „moe” en emotioneel. „Ik ga nog een keer huilen”, zei ze met een grote glimlach.